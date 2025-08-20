Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नई दिल्ली

सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की वजह आई सामने, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज था हमलावर

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज सुबह एक जनसुनवाई के दौरान हमला हो गया। ये जनसुनवाई मुख्यमंत्री आवास पर हो रही थी, जहां आम लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। हमलावर की पहचान राजेश सकरिया के रूप में हुई है, जो गुजरात के राजकोट का रहने वाला है।

नई दिल्ली

Pankaj Meghwal

Aug 20, 2025

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज सुबह एक जनसुनवाई के दौरान हमला हो गया। ये जनसुनवाई मुख्यमंत्री आवास पर हो रही थी, जहां आम लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। हमलावर की पहचान राजेश सकरिया के रूप में हुई है, जो गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। पुलिस ने जब उसके परिवार से संपर्क किया, तो उसकी मां, भानू सकरिया ने बताया कि राजेश को कुत्तों से बहुत लगाव है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में भेजने का आदेश दिया था। इस फैसले से राजेश बहुत नाराज था और इसके बाद वह अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गया।

कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि राजेश किसी अपने रिश्तेदार की गिरफ्तारी को लेकर मुख्यमंत्री से मदद मांगने आया था। हालांकि पुलिस की तरफ से इस मामले में अभी आधिकारिक बयान नहीं आया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, राजेश कुछ दस्तावेज लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचा था, लेकिन बातचीत के दौरान वह अचानक चिल्लाने लगा और फिर उसने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया। कुछ लोगों का कहना है कि हमले के वक्त वह नशे में था, लेकिन इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है।

बता दें कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात गार्ड्स ने तुरंत कार्रवाई करते हुए राजेश को काबू में कर लिया। अब दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ कर यह जानने की कोशिश कर रही है कि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। इस हमले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। भाजपा ने इसे एक साजिश बताया है। दिल्ली के मंत्री मंजींदर सिंह सिरसा ने कहा कि कुछ राजनीतिक विरोधी मुख्यमंत्री के काम से परेशान हैं इसलिए इसके पीछे किसी गहरी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

वहीं, आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने इस हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह है, लेकिन हिंसा की कोई जगह नहीं हो सकती। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री सुरक्षित हैं और दिल्ली पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस कमिश्नर एसबीके सिंह खुद इस जांच की निगरानी करेंगे, ताकि शीघ्र यह पता लगाया जा सके कि सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

भारतीय जनता पार्टी

cg crime

crime

crime news

crimenews

Delhi CM

Delhi News

Rekha Gupta

Published on:

20 Aug 2025 09:32 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की वजह आई सामने, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज था हमलावर

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रिपल मर्डर से दहली दिल्ली, बेटे ने मां-बाप और भाई को उतारा मौत के घाट

राष्ट्रीय

मैं सदमें में थी लेकिन अब…अपने ऊपर हुए हमले के बाद सीएम रेखा गुप्ता की आई प्रतिक्रिया

राष्ट्रीय

चार लाख फ्लैटों पर कुंडली मारकर बैठे बिल्डर! सात साल में एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा दबाए

More than 4.3 lakh Flat homes stuck in 1636 Real Estate projects Mumbai Noida Greater Noida Gurgaon Thane
नई दिल्ली

भारत-चीन की दोस्ती से इन सेक्टर्स की होगी बल्ले-बल्ले, जानिए क्या-क्या मिलने वाले हैं फायदे

India-China Trade Ties
कारोबार

रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज, हत्या की कोशिश सहित 3 धाराएं लगीं

Delhi Chief Minister Rekha Gupta
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.