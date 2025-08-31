Patrika LogoSwitch to English

समाचार

तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में आदि गुरु शकराचार्य मार्ग पर पहाड़ दरक कर गिरा

-कई जगह पहाड़ लटक रहा, हो सकता है बड़ा हादसा

खंडवा

Manish Arora

Aug 31, 2025

तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में नए बस स्टैंड से आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति तक जाने वाले मुख्य मार्ग पर शनिवार को भारी बारिश के कारण पहाड़ के दरक सडक़ पर आ गया। शनिवार अलसुबह हुई इस घटना के समय मार्ग पर आवागमन नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया, किंतु खतरा कम नहीं हुआ है। पहाड़ के कटाव को आसानी से देखा जा सकता है, कई जगह से पहाड़ लटक रहा है।

शनिवार दोपहर बाद लटकता हुआ हिस्सा भी मार्ग पर गिरा जिसे देर शाम तक नहीं हटाया गया। जबकि नगर परिषद की टीम द्वारा रात में गिरे हुए मलबे और पेड़ों को रास्ते से सुबह हटा दिया गया था। किंतु दोपहर बाद गिरे मलबे को नहीं हटाया गया यह अभी रास्ते पर ही पड़ा हुआ है। इस मार्ग पर यातायात कम है किंतु प्रशासन को सावधानी रखना अत्यंत आवश्यक है बड़ा हादसा हो सकता है। यह मार्ग ओंकार पर्वत जाने वाले स्थानीय वाहनों एवं श्रद्धालुओं के लिए मुख्य रास्ता है। लोगों का कहना है कि यहां आवागमन लगातार बना रहता है, ऐसे में पहाड़ से कटाव और मिट्टी खिसकने की घटनाएं गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं।

Published on:

31 Aug 2025 11:58 am

Hindi News / News Bulletin / तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में आदि गुरु शकराचार्य मार्ग पर पहाड़ दरक कर गिरा

समाचार

