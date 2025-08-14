Patrika LogoSwitch to English

समाचार

पैदल चलते मार्ग पर गिरे व्यक्ति को कार ने रौंदा, मौत

इंदौर. खजराना थाना क्षेत्र में पैदल चलते मार्ग पर गिरे व्यक्ति को लापरवाह कार चालक ने रौंद दिया, जिससे घायल की मौत हो गई। अब पुलिस फुटेज के आधार पर कार तलाश रही है। टीआइ मनोज सिंह सेंधव के मुताबिक, राजू 50 पिता शंकर निवासी चिकित्सक नगर की एक्सीडेंट में मौत हुई है। प्रारंभिक जांच [&hellip;]

इंदौर

Sikander Pareek

Aug 14, 2025

इंदौर. खजराना थाना क्षेत्र में पैदल चलते मार्ग पर गिरे व्यक्ति को लापरवाह कार चालक ने रौंद दिया, जिससे घायल की मौत हो गई। अब पुलिस फुटेज के आधार पर कार तलाश रही है। टीआइ मनोज सिंह सेंधव के मुताबिक, राजू 50 पिता शंकर निवासी चिकित्सक नगर की एक्सीडेंट में मौत हुई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मंगलवार रात को बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहे पर राजू पैदल चलते वक्त गिर गए थे। वे रोड किनारे पडे रहे। उस दौरान एक कार वहां आई और उन पर चढ़ गई। फुटेज सामने आया है, जिसमें कार वाला अगला पहिया चढ़ाने के बाद भी नहीं रुका। उसने दूसरा पहिया भी व्यक्ति के उपर से निकाल दिया। लोगों ने घायल को एमवायएच पहुंचाया। यहां बुधवार सुबह उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर आरोपी कार चालक तलाश शुरू कर दी है।

Published on:

14 Aug 2025 07:52 pm

Hindi News / News Bulletin / पैदल चलते मार्ग पर गिरे व्यक्ति को कार ने रौंदा, मौत

बड़ी खबरें

समाचार

