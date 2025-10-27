Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

खाद्य पदार्थों व दवाइयों में मिलावटखोरी बर्दाश्त नहीं, सख्त कार्रवाई होगी: मुख्यमंत्री

- डॉ. मोहन यादव ने 8 करोड़ 30 लाख रुपए में बनी लैब का किया लोकार्पण

Google source verification

इंदौर

image

Sikander Pareek

Oct 27, 2025

इंदौर. खाद्य एवं दवाइयों के निर्माण और विक्रय में मिलावटखोरी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई होगी। इस क्षेत्र में ईमानदारी और गुणवत्ता के साथ कार्य करने वाले उद्योगों, संस्थानों आदि को सरकार की ओर से प्रोत्साहन दिया जाएगा। इंदौर में स्थापित प्रयोगशाला प्रदेश में विशेषकर मालवांचल में खाद्य एवं औषधि जांच व्यवस्था को गति देगी और नागरिकों को शुद्ध खाद्य सामग्री एवं प्रामाणिक औषधि उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगी।

यह बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लैब के लोकार्पण अवसर पर कही। सांवेर विधानसभा के तलावली चांदा में 8 करोड़ 30 लाख रुपए में बनी इस तरह की लैब प्रदेश में दूसरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर की यह लैब प्रदेश के अन्य जिलों के लिए आदर्श मॉडल बनेगी। इस लैब के बनने से प्रदेश में 20 हजार सैंपल जांचने की क्षमता होगी। कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक मधु वर्मा, भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा आदि उपिस्थत थे। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नियंत्रक दिनेश श्रीवास्तव ने स्वागत भाषण दिया। संचालन स्वास्थ्य विभाग की कार्यक्रम एवं विस्तार अधिकारी मनीषा पंडित ने किया। आभार सीएमएचओ डॉ. माधव हासानी ने माना।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

इंदौर शहर के फेमस प्लेस

इंदौर के फेमस मंदिर

इंदौर व्हाइट चर्च

कृष्णपुरा छतरी

कमला नेहरू पार्क, इंदौर

टाउन हॉल इंदौर

Published on:

27 Oct 2025 08:26 pm

Hindi News / News Bulletin / Videos / खाद्य पदार्थों व दवाइयों में मिलावटखोरी बर्दाश्त नहीं, सख्त कार्रवाई होगी: मुख्यमंत्री

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ताड़ाना को नाचना- मोहनगढ़ लिंक रोड से जोड़ने दरकार… चाहिए बस आठ किमी सड़क का निर्माण

जैसलमेर

48 घंटे होगी ‘ताबातोड़ बारिश’: 10 जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

mp weather
भोपाल

एमपी में बस से सवा करोड़ रूपये से भरा बैग उड़ाने वाला पकड़ाया…

dewas
देवास

Rajasthan: प्रदर्शन के दौरान नेताओं पर पुलिस ने लाठी भांजी, कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर का टूटा पैर

MLA mukesh Bhakar
नागौर

एमपी में किसानों को 4 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि का बड़ा फैसला, सरकार ने जारी किया आदेश

Big decision to provide 4 percent incentive to farmers in MP
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.