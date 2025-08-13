13 अगस्त 2025,

शराब है खराब… साहब… शराब के कारण घरों में हो रहा कलेश

-शराब के लिए राशन तक बेच रहे बच्चे, नहीं होती कार्रवाई

खंडवा

Manish Arora

Aug 13, 2025

जिले में अवैध शराब की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन आबकारी विभाग है कि ध्रतराष्ट्र बनकर बैठा हुआ है। शराब के कारण घरों में कलेश हो रहे है। पति, बच्चे शराब पीकर आते है और मारपीट करते है। महिलाओं, बच्चियों का घर में रहना मुश्किल कर दिया है। शराब बेचने वालों की शिकायत करों तो वह भी मारने की धमकी देते है। साहब आप ही बताएं हम महिलाएं क्या करें। यह व्यथा है ग्राम बेडिय़ाव से आई महिलाओं की।

मंगलवार को बड़ी संख्या में बेडिय़ाव से महिलाएं अवैध शराब की बिक्री की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची। महिला संगीता पटेल, नर्मदा बाई, कुसुम बाई, गुलाब बाई ने बताया कि गांव में अवैध शराब जोरों से बिक रही है। स्कूल के पास, मंदिर के पास शराब बेची जा रही है। पति, बेटे शराब में पूरी मजदूरी उड़ा रहे है। जब रुपए नहीं होते तो घर का राशन तक बेच देते है। महिलाओं को मिलने वाली लाड़ली बहना की राशि भी मारपीट कर खाते से निकाल ले जाते है। गांव में सरपंच, सचिव कोई सुनवाई नहीं करते, सब शराब बेचने वालों से डरते है। महिलाओं ने अपर कलेक्टर केआर बड़ोले को आवेदन देकर अवैध शराब पर रोक लगाने की मांग की। वहीं, पिपलानी से आए शिवकुमार ने भी अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर ऋषव गुप्ता को आवेदन सौंपा। मामले में कलेक्टर ने जिला आबकारी अधिकारी को अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए।

