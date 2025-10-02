रावण दहन के साथ शस्त्रों का व्यापक रूप से हो पूजन: मुख्यमंत्री

इंदौर. विजयादशमी पर डीआरपी लाइन में शस्त्र पूजन का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कन्या पूजन के बाद शस्त्र पूजा में बैठे। मुख्यमंत्री ने कहा कि रावण दहन के साथ शस्त्रों का भी व्यापक रूप से पूजन होना चाहिए। विजयादशमी केवल बुराई पर अच्छाई की विजय का ही पर्व नहीं बल्कि शौर्य, साहस और कर्तव्यनिष्ठा का संदेश देने वाला उत्सव भी है। शस्त्र केवल युद्ध का साधन नहीं है। यह अनुशासन और मर्यादा का भी प्रतीक है। हमारी पुलिस और सुरक्षा बल इन्हीं शस्त्रों के माध्यम से समाज की रक्षा करते हैं। उन्होंने प्रदेश में शस्त्र पूजन की परंपरा व्यापक रूप से मनाने के लिए नई सोच, संकल्प के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि शस्त्र और सैनिक एक-दूसरे के पर्याय हैं। भारतीय परंपरा में शिव और शक्ति को एक ही माना गया है। हमारे यहां अर्द्धनारेश्वर की पूजा होती है। सभी त्योहार आनंद और उल्लास के साथ मनाने चाहिए। आयोजन के दौरान सांसद, विधायक, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी व उनके परिजन मौजूद थे। पूजन के बाद मुख्यमंत्री ने शस्त्रागार का अवलोकन भी किया। इस मौके पर इंदौर पुलिस की एआइ आधारित साइबर सेफ क्लिक चैटबॉट सुविधा मुख्यमंत्री ने लांच की। पुलिस के इस नवाचार से मध्य प्रदेश देश का सातवां राज्य तो इंदौर प्रदेश का पहला शहर बन गया है। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने कहा कि इंदौर में आमजन एवं जनप्रतिनिधियों के सहयोग से सुरक्षा भावना को मजबूत बनाया जा रहा है। कानून व्यवस्था, ट्रैफिक सुधार को अधिक बेहतर बनाने के लिए पुलिस आमजन के साथ मिलकर कारगर प्रयास कर रही है। नवरात्र में पुलिस व्यवस्था के बेहतर परिणाम सामने आए हैं। मोहल्ला समितियों की सहभागिता बढ़ाई जा रही है।