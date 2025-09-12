भीलवाड़ा उपश्रम आयुक्त बना घूसखोरी का अड्डा, अफसर 33 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा

भीलवाड़ा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की प्रथम शाखा ने उपश्रम आयुक्त भीलवाड़ा में गुरुवार दोपहर कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (एएओ) नरेन्द्र कुमार लखारा व उसके मध्यस्थ (दलाल) जवाहरनगर निवासी अशोक कुमार आचार्य को 33 हजार रुपए की रिश्वत राशि लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। घूस की राशि लखारा की विभागीय अलमारी से बरामद की गई।
एसीबी डीएसपी पारस कुमार ने बताया कि परिवादी मोइनुद्दीन खां ने शिकायत दर्ज कराई। इसमें बताया कि साले की डेथ क्लेम की चार लाख रुपए एफडीआर समय पूर्व तुडवाने के कार्य की एवज में लेबर कॉलोनी में श्रम कार्यालय के एएओ रिश्वत राशि की मांग कर परेशान कर रहा है। यह एफडी सास फरीदा बेगम के नाम है। सत्यापन कराने पर शिकायत पाई गई। टीम ने जाल बिछाकर कर दोनों को 33 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया।
