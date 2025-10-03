Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा पत्रिका महारास 2025 में गूंजा ढोलीड़ा, ढोल धीमो-धीमो वगाड 

राजस्थान पत्रिका, विमल इलायची और ए टू इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय पत्रिका महारास डांडिया उत्सव 2025 का समापन हुआ। कार्यक्रम में पत्रिका की ओर से बेहतर डांडिया करने वाले प्रतिभागियों को अलग-अलग कैटेगिरी में पुरस्कृत किया गया।

भीलवाड़ा

image

Narendra Kumar Verma

image

rajasthan patrika ka mahras bhilwara second jpg

Oct 03, 2025

भीलवाड़ा। पंखिड़ा ओ पंखिड़ा…,ढोलिड़ा, ढोल धीमो-धीमो वगाड़ मा…,ओढ़नी ओढू तो उड़-उड़ जाए.., ढोली थारो ढोल बाजे.., साड़ी गली आया करो, साड़े नाल रहोगे तो…, गरबा के रंग में रंग जाओ, खुशियों के साथ मनाओ जैसे गुजराती, राजस्थानी व पंजाबी गीतों के तड़के एवं डांडियों की खनक के बीच गुरुवार रात वस्त्रनगरी में राजस्थान पत्रिका के डांडिया महोत्सव ने समां बांध दिया। तेजसिंह सर्कल के निकट होटल द इम्पियरल प्राइम में लाइटिंग और कलरफुल गरबा ड्रेेसेस में पहुंचे यंगस्टर्स को देख उत्साह का अंदाजा लगाना मुश्किल था। 

राजस्थान पत्रिका, विमल इलायची और ए टू इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय पत्रिका महारास डांडिया उत्सव 2025 का समापन हुआ। कार्यक्रम में पत्रिका की ओर से बेहतर डांडिया करने वाले प्रतिभागियों को अलग-अलग कैटेगिरी में पुरस्कृत किया गया।

संस्कृति की झलक के लिए ऐसे आयोजन जरूरी

कार्यक्रम में सांसद दामोदर अग्रवाल, अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रतिभा देवठिया, कोतवाली प्रभारी गजेन्द्रसिंह नरूका, विमल कम्पनी के सी एंड एफ रमेश कृपलानी, दीपक कृपलानी, ललित कृपलानी और विमल कम्पनी के भीलवाड़ा एएसएम अनूप कुमार जैन ने दीप प्रज्ज्वलन किया। अतिथियों ने राजस्थान पत्रिका के सामाजिक सरोकार की प्रशंसा की। राजस्थान पत्रिका के सम्पादकीय प्रभारी अनिल सिंह चौहान, एडमिन विक्रमसिंह गहलोत, मार्केटिंग हैड अमित शर्मा, चीफ रिपोर्टर आकाश माथुर व सीनियर रिपोर्टर नरेन्द्र वर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। 

कार्यक्रम के संयोजक ए टू इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट के डायरेक्टर और फाउंडर अनूप माहेश्वरी और को-फाउंडर अतिशा सारस्वत रहे। कार्यक्रम में लाठी कॉमर्स क्लासेज के प्रदीप लाठी व सुनीत नैनावटी, शंकर होंडा के संदीप जैन, सांसद प्रवक्ता विनोद झुर्रानी, पूर्व सभापति मंजू पोखरना का आतिथ्य मिला।

ये भी रहे मौजूद

कार्यक्रम में वर्सेटाइल इंफोसॉफ्ट के कुलदीप माथुर, केसर कुंज के कैलाश सोनी, भीलवाड़ा डेयरी के मार्केटिंग हैड त्रिभुवन पाटीदार, कॉन्सोल्स रेडियंस के गंगाधर चौधरी, पिजूस फेशन्स के दिलीप जैन, आइकन कॅरियर एजुकेशन के अनिल चौधरी, विनोद टीवीएस से विनोद पानगडि़या एवं राहुल पानगडि़या उपस्थित थे।

महारास डांडिया-2025 में भीलवाड़ा डेयरी, पीजूस फैशन, विनोद टीवीएस, हाउस ऑफ मेवाड़, रिच मैन कलेक्शन, चाय कॉपी (फूड पार्टनर), वर्सेटाइल प्राइम इन्फोसॉट प्राइवेट लिमिटेड, शंकर होंडा-शंकर एथर, संजय टाइम्स एंड ऑप्टिकल्स, स्टूडियो आर-बॉय रजत, केसर कुंज (कमल सोनी), आइकन करियर एजुकेशन, बीएसएल लिमिटेड, कंसोल रेडियंस, बी क्रिएटीव्स, केआरजी पेट्रोकेम प्रा.लि. भीलवाड़ा, आरसीएम ग्रुप व डिजिटल मार्केटिंग इगल, डायनेमिक सेलून एंड एकेडमी (गिफ्ट पार्टनर), द इम्पीरियल प्राइम (वेन्यू पार्टनर), कोठारी इंफ्रा, पारस एस्टेट प्रमुख सहयोगी रहे। इसके अलावा कोतवाली प्रभारी नरूका की अगुवाई में पुलिस टीम ने मुस्तैदी से सुरक्षा व्यवस्था संभाली। यातायात शाखा प्रभारी बाबूलाल टेपण की टीम भी ट्रैफिक व्यवस्था को प्रभावी बनाने में जुटे रहे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजीव शर्मा के मार्ग दर्शन में 108 एबुंलेस सेवा भी सक्रिय रही। दमकल अधिकारी छोटूराम भी मय टीम तत्पर रहे।

डिजिटल मार्केटिंग ईगल के संदीप पाराशर, बी क्रिएटिव के पदम सिंह चौहान, निधिवन के लीना कोठारी, पारस एस्टेट ग्रुप के गिरीश ओस्तवाल, आर स्टूडियो बाय रजत के रजत पीपाड़ा, केआरजी पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड के अंकित बिरला, फूड पार्टनर चाय कॉपी के अनुज मानसिंहका, संजय टाइम्स और ऑप्टिकल्स के विशाल लालवानी, डायनेमिक सैलून के आदित्य सेन, हाउस का मेवाड़ के जयेश नथरानी, रिच मैन कलेक्शन के राजू हेड़ा एवं इंपीरियल प्राइम के कमल सेन का आतिथ्य मिला।

इनको मिला पुरस्कार

विमल इलायची के द्वारा सैमसंग का मोबाइल बेस्ट कपल कैटेगरी में आदित्य एवं प्रियंका सेन को दिया। यह गिफ्ट विमल कंपनी के दीपक कृपलानी ललित कृपलानी एवं अनूप जैन द्वारा प्रदान किया। गया। ललित कृपलानी एवं अनूप जैन द्वारा प्रदान किया गया

