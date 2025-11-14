बिहार के नतीजे कांग्रेस और उनके साथ वालों को सबक है कि जमीन से जुड़कर राजनीति करो: सीएम

इंदौर. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार सुबह राजबाड़ािस्थत गोपाल मंदिर में बन रहे ऑडिटोरियम और एमजी रोड थाने का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने ऑडिटोरियम को गीता भवन के तौर पर विकसित करने की घोषणा की। एमजी रोड थाने पहुंचे सीएम ने गैर हाजिर पुलिसकर्मियों की जानकारी ली। बिहार चुनाव परिणाम पर भाजपा दफ्तर पर जश्न में भी सीएम शामिल हुए। उन्होंने गोपाल मंदिर के सामने की दुकानों पर ग्राहकों और दुकानदारों से मुलाकात की। एमजी रोड थाने जाते वक्त सीएम का काफिला राजबाड़ा पर रुका। यहां उन्होंने लोगों से मुलाकात कर नाश्ता किया।

सीएम डॉ. यादव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने बिहार चुनाव में जीत हासिल की है। मोदी के नेतृत्व में 2014 के बाद देश का बदला परिदृश्य दुनिया ने देखा है। बिहार में बहार है और फिर एनडीए सरकार है। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान मैंने जो देखा और जो रिजल्ट आया, वह कांग्रेस और उनके साथ वालों को सबक है कि जमीन से जुड़कर राजनीति करो। हवा में रहोगे तो हवा में उछाल दिए जाओगे। यही उनका हाल हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था, लेकिन प्रदेश में हमारी सरकार सुशासन के तौर पर जानी जाती है। मैंने गोपाल मंदिर के अंदर बन रहे भवन का निरीक्षण किया है। 1 दिसंबर को गीता जयंती पर युवाओं के लिए सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता श्रीमद्भागवत गीता पर होगी। कई जगह गीता भवन बनाए जाएंगे और इसकी शुरुआत इंदौर से इसी स्थान पर गीता भवन के आधार पर होगी।