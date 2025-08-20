Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

समाचार

ओवरब्रिज पर गड्ढे में फिसली बाइक, गिरे नेताजी तो वहीं बैठ गए धरने पर

-कई बार प्रदर्शन के बाद भी नहीं हो रहा ब्रिज के गड्ढों में सुधार -कलेक्टर ने कहा -बारिश रुकते ही करवा देंगे मरम्मत

खंडवा

Manish Arora

Aug 20, 2025

शहर के दो भागों को जोडऩे वाला एकमात्र ओवरब्रिज राहगीरों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। ब्रिज पर दो दर्जन से अधिक गहरे और लंबे गड्ढे कभी भी जानलेवा साबित हो सकते है। मंगलवार को यहां एसएन कॉलेज की ओर वाले छोर पर ब्रिज के बीचोबीच गहरे गड्ढे में निगम नेता प्रतिपक्ष दीपक मुल्लू राठौर की बाइक फिसल गई। नेता प्रतिपक्ष बाइक से नीचे गिरे तो वहीं धरने पर बैठ गए। इस दौरान ब्रिज पर भारी जाम लग गया। यातायात पुलिस ने समझाइश देकर मुल्लू राठौर को हटाया।

यह पहली बार नहीं है जब ओवरब्रिज के गड्ढे पर कोई दुर्घटना हुई हो। इसके पूर्व भी कई बार ओवरब्रिज के गड्ढों की वजह से लोग हादसों का शिकार होते रहे। ब्रिज के गड्ढे आजकल के नहीं बल्कि वर्षों से नासूर बने हुए है। जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, अधिकारी भी रोज यहां से गुजरते है, लेकिन लग्जरी कारों में न गड्ढे नजर आते है, न दचके लगते है। लगातार लोगों का विरोध भी ब्रिज के गड्ढों को लेकर उभरता है, लेकिन नक्कार खाने की तूंती साबित होता है। करीब एक साल पहले 26 जुलाई 2024 को कांग्रेस ने ओवरब्रिज पर प्रदर्शन किया था। तब तत्कालीन कलेक्टर अनूप कुमार सिंह भी ब्रिज से गुजर रहे थे, तो उन्हें भी रोका था। कलेक्टर ने कहा था कि तीन माह में इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन आजक तक नहीं हुआ।

नेता प्रतिपक्ष गिरे तो हुआ ध्यानाकर्षण
मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष मुल्लू राठौर के गिरने पर हुए हंगामे और प्रदर्शन के बाद प्रशासन का ध्यान भी इस ओर आकर्षित हुआ है। पुल पर धरना प्रदर्शन के बाद मुल्लू राठौर कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर ऋषव गुप्ता को आवेदन देकर ओवरब्रिज पर गड्ढों के कारण हो रही दुर्घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में एफआइआर दर्ज करने की मांग की। साथ ही नगर निगम, रेलवे, संबंधित विभाग पर दंडात्मक कार्रवाई कर तत्काल ब्रिज के गड्ढे भरने की मांग की। कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने तुरंत ही एमपीआरडीसी के अधिकारी को फोन लगाकर ब्रिज के गड्ढों का स्थाई हल निकालने के निर्देश दिए।

खबर शेयर करें:

Published on:

20 Aug 2025 12:08 pm

Hindi News / News Bulletin / ओवरब्रिज पर गड्ढे में फिसली बाइक, गिरे नेताजी तो वहीं बैठ गए धरने पर

बड़ी खबरें

View All

समाचार

जैन समाज की आस्था पर हमला, आचार्य वि‌द्यासागर महाराज पर शख्स ने की अभद्र टिप्पणी, भड़का विरोध

indecent comment on acharya vidyasagar maharaj jainis protest (फोटो-विकिपीडिया)
गुना

CG News: कांग्रेसियों पर माहौल खराब कर धार्मिक भावना भड़काने का आरोप, एफआईआर की मांग

CG News: कांग्रेसियों पर माहौल खराब कर धार्मिक भावना भड़काने का आरोप, एफआईआर की मांग
कवर्धा

राजस्थान ठप: अस्पतालों से मंडियों तक कामकाज बंद…आमजन परेशान, जानें क्यों हो रहा विरोध

Rajasthan Strike
जयपुर

शाम ढलते ही झूंड में कुत्ते फैला रहे दहशत, बढ़ रहे मामले

सिवनी

दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस वे पर यातायात हुआ शुरू

दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस वे पर यातायात हुआ शुरू
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.