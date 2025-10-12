कांग्रेस नेता पर हमले के आरोप में भाजपा नेता बेटे व भतीजे के साथ गिरफ्तार, पुलिस ने कराई परेड

भीलवाड़ा। शहर के सरकारी दरवाजा बाजार में शनिवार शाम पूर्व सरपंच व कांग्रेस नेता हरफूल जाट पर तलवार व सरिए से हुए कातिलाना हमले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें भाजपा नेता हलेड़ निवासी बालूलाल आचार्य व उसके बेटे गोपाल , भतीजे अक्षय व सहयोगी मनीष सालवी शामिल हैं।

आरोपी बालूलाल आचार्य को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। वारदात में लिप्त अन्यों की तलाश जारी है। कोतवाली प्रभारी गजेन्द्र सिंह नरूका की अगुवाई में पुलिस टीम ने रविवार शाम को आरोपी गोपाल , मनीष व अक्षय की बाजार में परेड करवाई। आरोपी गोपाल ने बताया कि पिता बालूलाल आचार्य पर हरफूल जाट ने तमाचा कसा था, इसी का बदला लेने के लिए वारदात को अंजाम दिया गया।

यह था मामला

हलेड़ निवासी पूर्व सरपंच हरफूल जाट पर शानिवार शाम को सरकारी दरवाजे पर स्कूटी से जाते वक्त दो जनों ने नीचे गिरा कर तलवार व सरिये से हमला किया था। यहां दुकान पर मौजूद कर्मचारियों के बीच बचाव में आने के बाद हमलावरों ने देसी कट्टा से फायर किया।इससे सनसनी फैल गई।