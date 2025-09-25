गरीबों को पेंशन-राशन नहीं मिलने पर कांग्रेस ने घेरा संभागायुक्त कार्यालय

इंदौर. गरीबों को पेंशन और राशन नहीं मिलने पर गुरुवार को शहर कांग्रेस ने संभागायुक्त कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेसी प्रदर्शन में पहुंचे और 1 घंटे तक नारेबाजी की। इसमें सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की नजर आई।शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे और जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में शहर-गांव से कार्यकर्ता सुबह 11 बजे संभागायुक्त कार्यालय पहुंच गए। इसके पहले पुलिस बल लगा दिया गया। कार्यालय के गेट के ठीक पहले बैरिकेड्स लगाकर भीड़ को रोका गया। इस दौरन व्रज वाहन भी तैनात रहा। चौकसे ने कहा, सरकार ने षड्यंत्रपूर्वक बुजुर्गों के पेंशन और गरीबों के मुफ्त राशन सूची से नाम हटा दिए, जो अन्याय है। दीपू यादव ने कहा, अगर भाजपा सरकार ने वादे के मुताबिक पेंशन और मुफ्त राशन का लाभ नहीं दिया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस ने लाडली बहनों को दी जाने वाली राशि को 3 हजार रुपए करने की भी मांग की। इस दौरान पिंटू जोशी, राजेश चौकसे, पार्षद राजू भदौरिया, अमन बजाज, रफीक खान, अमित पटेल, यशस्वी पटेल, मुकेश यादव, योगेन्द्र मौर्य, अमित चौरसिया समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद रहे।