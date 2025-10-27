Patrika LogoSwitch to English

तूफान ‘मोंथा’ बरपाएगा कहर.. इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग का अनुमान है कि ये तूफान 28 अक्टूबर की शाम या रात में आंध्र प्रदेश तट पर मचिलिपटनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के पास टकरा सकता है, जहां इसकी अधिकतम हवा की गति 90 से 100 किमी/घंटा और झोंकों की रफ्तार 110 किमी/घंटा तक हो सकती है।

भारत

Darsh Sharma

Oct 27, 2025

बंगाल की खाड़ी के ऊपर विकसित हो रहा चक्रवाती सिस्टम 24 घंटे में तूफान में बदल सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक अगले 24 घंटे में इसके गंभीर चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ में बदलने की संभावना है। मोंथा के कारण आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में 27 से 30 अक्टूबर तक भारी से अति भारी बारिश के आसार हैं। इसे देखते हुए सेना को अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में अगले 3 दिनों में मौसम में परिवर्तन होने वाला है। 27 और 28 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से शाम या रात को हल्की बूंदा बांदी या फुहारें पड़ सकती हैं, जबकि 29 अक्टूबर को मौसम आंशिक रूप से साफ रहेगा।

मौसम विभाग का अनुमान है कि ये तूफान 28 अक्टूबर की शाम या रात में आंध्र प्रदेश तट पर मचिलिपटनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के पास टकरा सकता है, जहां इसकी अधिकतम हवा की गति 90 से 100 किमी/घंटा और झोंकों की रफ्तार 110 किमी/घंटा तक हो सकती है। ये तूफान चेन्नई से 600 किमी पूर्व-दक्षिणपूर्व, काकीनाडा से 680 किमी दक्षिण-दक्षिणपूर्व, विशाखापट्टनम से 710 किमी दक्षिण-दक्षिणपूर्व, पोर्ट ब्लेयर से 790 किमी पश्चिम और गोपालपुर से 850 किमी दक्षिण में स्थित है। अगले 12 घंटों में ये तूफान पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ता रहेगा। इसके बाद यह उत्तर-पश्चिम और फिर उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए 28 अक्टूबर की सुबह तक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है।

मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भारी बारिश और तेज़ हवाओं का अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को अगले कुछ दिनों तक समुद्र में न जाने की सावधानी बरतने की सलाह दी है। आईएमडी ने ओडिशा के कई दक्षिणी और तटीय जिलों के लिए ‘रेड’, ‘ऑरेंज’ और ‘येलो अलर्ट’ जारी किए हैं। ओडिशा में कुछ स्थानों पर 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो सकती है। सभी 30 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। सात जिलों में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। तेजी से बढ़ रहे चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ को देखते हुए भारतीय सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बंगाल की खाड़ी के चक्रवात का असर बिहार तक पहुंचेगा. IMD के मुताबिक 29 से 31 अक्टूबर के बीच बिहार में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

Published on:

27 Oct 2025 02:40 pm

तूफान 'मोंथा' बरपाएगा कहर.. इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

