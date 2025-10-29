110 KM की रफ्तार से आई तबाही, उखड़े पेड़, गिरे घर, बिजली ठप.. तूफान मोंथा की भयावह तस्वीर

बंगाल की खाड़ी में उठा भीषण चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और मछलीपट्टनम के बीच तट से टकरा गया है। जिस वजह से तटीय क्षेत्रों में सैकड़ों घरों और पेड़ों को काफी नुकसान पहुंचा। इतना ही नहीं, तूफान की वजह से अब तक तीन लोगों की मौत हो गई। वहीं, हवाई और रेल सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हैं। दूसरी ओर अब चक्रवाती तूफान लगातार उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है। ऐसे में चक्रवात की वजह से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। तूफान का सबसे ज़्यादा असर आंध्र प्रदेश पर ही दिख रहा है। जिस समय चक्रवात तट से टकराया उस समय उसकी रफ़्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस दौरान रास्ते में जो आया होगा सब तिनके की तरह उड़ गया होगा। पेड़ गिर रहे थे, घर ढह रहे थे। कई जिलों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। हालांकि भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक गंभीर चक्रवातीय तूफान मोंथा आंध्र प्रदेश के तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ गया है. पिछले छह घंटों में लगभग 10 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा है और अब कमजोर हो गया।