भीलवाड़ा में पूर्व सरपंच हरफूल जाट पर जानलेवा हमला

भीलवाड़ा। शहर के सरकारी दरवाजा बाजार में शनिवार शाम पूर्व सरपंच व कांग्रेस नेता हरफूल जाट पर बीच बाजार हुए जानलेवा हमले ने सनसनी फैला दी। बाइक पर आए दो जनों ने मोपेड पर जा रहे पूर्व सरपंच को धक्का देकर गिरा दिया और तलवार से ताबड़तोड़ वार किया। इस दौरान फायर भी किया। बीच बचाव के लिए लोगों के आने से हमलावरों का निशाना चूक गया। इस दौरान हमलावर भाग गए।

घटना के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और हमलावरों की तलाश में शहर में नाकाबंदी कराई गई। हमले के पीछे राजनीतिक रंजिश कारण माना जा रहा है। हलेड़ के सरपंच पति बालूलाल आचार्य व उसके दो बेटों पर हमला करने का आरोप लगाया है। कोतवाली थाना पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उनकी देर रात तक सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। देर रात पूर्व सरपंच को उदयपुर रैफर कर दिया। घायल हरफूल जाट के पांव व हाथ में फ्रेक्चर हुआ है। वहीं पीठ व जांघ पर चोट लगी है।

कोतवाली प्रभारी गजेन्द्रसिंह नरूका ने बताया कि हलेड़ निवासी पूर्व सरपंच हरफूल जाट मोपेड पर गोल प्याऊ चौराहे से रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे। सरकारी दरवाजा बाजार में काबरा की दुकान के बाहर पीछे से बाइक पर आए दो जनों ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। ताबड़तोड़ तलवार से वार किया। बचाव के लिए हरफूल काबरा की दुकान की ओर भागा। काउंटर के निकट गिर गया।

हमलावर तलवार और सरिए से पीटते रहे। काबरा की दुकान पर मौजूद कर्मचारी काउंटर फांदकर बचाव के लिए दौड़ा। इस दौरान हमलवरों ने उस पर देसी कट्टा तान दिया। शोर-गुल सनकर और भी लोग बचाव में दौड़े। इस दरम्यान हमलावर हड़बड़ाहट में बाइक वहीं छोड़कर सामने वाली गली में पैदल भाग गए। वारदात के दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां जमा हो गए। पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह यादव, डीएसपी मनीष बडगुजर व कोतवाली प्रभारी नरूका वहां पहुंचे और घटना की जानकारी ली।

जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया उससे लगा की हमलावर तैयारी के साथ आए थे। हमलावर पूर्व सरपंच की बाइक पर रेकी करते हुए पीछे साथ आ रहे थे। सदर बाजार पहुंचते ही पर हमला कर दिया। हमलावर देसी कट्टा, सरिया और तलवार प्लास्टिक के कट्टे में लेकर आए थे। हमले के समय कट्टा, प्लास्टिक के कट्टे में लिपटी तलवार से एक युवक हमला करता रहा जबकि दूसरा सरिए से वार करता रहा।

निशाना चूका, कर्मचारी पर कट्टा ताना

बचाव के लिए हरफूल काबरा की दुकान की ओर भागा। काउंटर से टकरा कर नीचे गिर गया। हमलावर भी उसके पीछे दौड़कर ताबड़तोड़ वार करते रहे। इस दौरान दुकान में मौजूद कर्मचारी ने हिम्मत दिखाते हुए काउंटर फांदकर बाहर गया और एक हमलावर से भिड़ गया। दूसरे हमलावर ने देसी कट्टा निकाल दिया। आरोप है कि हमलावर ने फायर किया, लेकिन निशान चूक गया। कर्मचारी पर भी कट्टा ताना। अन्य लोगों के आने से हमलावर पैदल लक्ष्मीनारायण मंदिर की ओर भाग गए।

पुलिस ने घायल हरफूल को अस्पताल पहुंचाया। हमलावरों की तलाश में शहर में नाकाबंदी कराई। वहीं अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेसी और अन्य लोग जमा हो गए और घटना को लेकर प्रदर्शन किया।

दहशत में आए राहगीर, सीसी टीवी में कैद घटनाक्रम

दीपोत्सव का पर्व नजदीक आने से शहर में खरीदारी के लिए अच्छी-खासी भीड़ थी। वारदात से राहगीर दहशत में आ गए। अचानक हुई घटना से कुछ समझ नहीं पाए। लोग बचाव के लिए इधर-उधर भागने लगे। हमलावरों के भागने के बाद बड़ी संख्या में लोग वहां जमा हो गए। उधर, दुकान के बाहर लगे सीसी कैमरे में घटना कैद हो गई। पूर्व सरपंच ने हलेड़ के सरपंच पति बालूलाल आचार्य और उसके दो बेेटे गोपाल व अक्षत आचार्य के खिलाफ हमले का मामला दर्ज कराया। हमले में गोपाल और अक्षत के शामिल होना बताया जा रहा है।

विवाद की जड़: रंजिश पुरानी, फर्जी पट्टे बनाने का आरोप लगाया

बालूलाल आचार्य और हरफूल के बीच पुरानी रंजिश चल रही है। हरफूल ने सरपंच पति बालूलाल पर फर्जी पट्टे बनाकर चहेतों को जमीन बांटने का आरोप लगाया था। करीब सात माह पूर्व हरफूल समेत कुछ लोगों ने बालूराम के साथ मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सदर थाना पुलिस ने हरफूल को गिरफ्तार किया था। माना जा रहा है कि इसी का बदला लेने के लिए बालू के दोनों बेटों ने हरफूल पर हमला किया।