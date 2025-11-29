Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

Nagaur patrika…हर दिन करोड़ों का कारोबार होने के साथ ही ए ग्रेड की मंडी होने पर भी अत्याधुनिक संसाधनों की सुरक्षा नहीं…VIDEO

नागौर. ए-ग्रेड श्रेणी में शामिल जिला मुख्यालय की कृषि उपज मंडी आज भी सुरक्षा के बुनियादी मानकों से वंचित है। रोजाना करीब 30 करोड़ रुपये का व्यापार और सालाना 784.54 लाख रुपये का राजस्व होने के बावजूद मुख्य गेट सहित पूरे मंडी परिसर में आज तक एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया। सुरक्षा गार्ड [&hellip;]

Google source verification

नागौर

image

Sharad Shukla

Nov 29, 2025

नागौर. ए-ग्रेड श्रेणी में शामिल जिला मुख्यालय की कृषि उपज मंडी आज भी सुरक्षा के बुनियादी मानकों से वंचित है। रोजाना करीब 30 करोड़ रुपये का व्यापार और सालाना 784.54 लाख रुपये का राजस्व होने के बावजूद मुख्य गेट सहित पूरे मंडी परिसर में आज तक एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया। सुरक्षा गार्ड तैनात हैं, लेकिन निगरानी का आधुनिक सिस्टम शून्य है, लेकिन फिर भी ए-ग्रेड मंडी के लिए यह समस्रूा गंभीर बनी हुई है।

पूरे मंडी परिसर में कहीं कैमरे नहीं, चोरी की घटनाएँ बढ़ीं
यार्ड, गोदाम, दुकानें, नीलामी स्थल और मुख्य दोनों गेट—किसी भी हिस्से पर कैमरे नहीं लगे हैं। कई बार शातिर लोग जिन्सों की बोरियां उठाकर ले गए, लेकिन कैमरा न होने से कोई रिकॉर्ड नहीं मिल पाया। इसी वजह से कई आढ़तियों को अपने स्तर पर दुकानों में निजी सीसीटीवी कैमरे लगाने पड़े। मंडी में दोनों गेटों के खुले रहने से वाहनों एवं किसानों की आवाजाही तो बढ़ी है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था अत्याधुनिक संसाधनों से अब तक सज्जित नहीं की जा सकी है। विशेषज्ञों की माने तो लेकिन दोनों गेटों पर न तो कैमरे लगे हैं और न ही कोई डिजिटल मॉनिटरिंग व्यवस्था। खुले गेटों पर कैमरे न होना सुरक्षा में बड़ी चूक है। इसकी वजह से ए ग्रेड की मंडी पर सवालिया निशान लगने लगा है।

कृषि विपणन बोर्ड को भेजा था 40 कैमरों का प्रस्ताव, मंजूरी नहीं मिली
कृषि उपज मंडी प्रशासन ने पूरे परिसर में 40 सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव कृषि विपणन बोर्ड को भेजा था। इसमें दोनों मुख्य गेट, सभी ब्लॉक, सभी यार्ड, गोदाम, प्रमुख संवेदनशील स्थान आदि पर कैमरे लगाए जाने चाहिए थे।
ए-ग्रेड मानकों के अनुसार यह होनी चाहिए सुरक्षा
ए-ग्रेड कृषि मंडी में यह सभी व्यवस्थाएँ अनिवार्य मानी जाती हैं। इसी क्रम में नागौर जिला मुख्यालय की कृषि उपज मंडी में मुख्य गेट के अंदर-बाहर उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। सभी ब्लॉकों और यार्डों में कैमरे होने के साथ ही अलग से कंट्रोल रूम होना चाहिए। लगातार निगरानी के लिए रिकॉर्डिंग सिस्टम, जिससे एक बोरी तक बाहर जाती दिखे। सुरक्षा गार्डों की संख्या दोगुनी होनी चाहिए, लेकिन नागौर मंडी में इनमें से कोई भी व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं है।

मंडी की मौजूदा व्यवस्था पर एक नजर में
कुल दुकानें- 170
कुल ब्लॉक- 8
कुल खुले गेट- 2
कुल सुरक्षा गार्ड-16
मुख्य गेटों पर तैनात गार्ड- 4
नीलामी स्थल पर तैनात गार्ड- 2
वार्षिक राजस्व- 784.54 लाख रुपये
सीसीटीवी कैमरे- 0
क्या कहते हैं व्यापारी और जिम्मेदार अधिकारी

हर ब्लॉक में कैमरे और गार्ड हों तो चोरियों की घटनाएँ बंद हो जाएँगी। दोनों मुख्य गेटों पर कैमरे लगना बेहद जरूरी है।
भोजराज सारस्वत, संरक्षक, कृषि उपज मंडी व्यापार मंडल

कैमरे लग जाएँ तो विवाद और चोरी की समस्याएँ तुरंत नियंत्रित हो सकती हैं। सुरक्षा व्यवस्था तकनीकी रूप से मजबूत होनी चाहिए।
पवन भट्टड़, व्यापारी

सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात हैं। सीसीटीवी कैमरों के लिए भेजा गया प्रस्ताव लंबित है, जिसे जल्द मंजूर करवाने की कोशिश करेंगे।
रघुनाथराम सिंवर, सचिव, कृषि उपज मंडी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Special

Published on:

29 Nov 2025 12:45 pm

Hindi News / News Bulletin / Videos / Nagaur patrika…हर दिन करोड़ों का कारोबार होने के साथ ही ए ग्रेड की मंडी होने पर भी अत्याधुनिक संसाधनों की सुरक्षा नहीं…VIDEO

बड़ी खबरें

View All

समाचार

Rape: मांगलिक बता शादी टाली, बोला- 28 साल बाद करेंगे, हाथों में मेहंदी रचाने की उम्मीद में 9 साल तक यौन शोषण सहती रही युवती

Rajasthan Udaipur Crime
उदयपुर

एमपी के इस जिले में नहीं मिलेगा नवंबर का वेतन, मची खलबली

November salary will not be paid in Gwalior due to lack of e-attendance
ग्वालियर

एमपी में ‘दो रिश्वतखोर’ आरक्षक सस्पेंड, आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वसूले थे ‘लाखों रुपए’

शहडोल

ऑस्ट्रेलिया में मिला सपनों का प्यार: राजस्थान के छोटे से कस्बे के पंकज की अनोखी लव स्टोरी

pankaj sindhi love story
श्री गंगानगर

कौन हैं संगीता आर्य? HC की टिप्पणी के बाद RPSC से इस्तीफा देने वाली सदस्य, चुनाव भी लड़ चुकीं, पति रह चुके हैं मुख्य सचिव

Sangeeta Arya
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.