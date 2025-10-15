गैंगरेप और छेड़छाड़ के आरोपी मोहसिन के पुश्तैनी मकान का अवैध कब्जा ढहाया

डॉ. आंबेडकर नगर (महू). इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में चार माह पहले ड्रीम ओलंपिक शूटिंग एकेडमी संचालक मोहसिन खान द्वारा युवतियों के साथ गैंगरेप, छेड़छाड़ और धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। मोहसिन के खिलाफ इंदौर और महू कोतवाली थाना क्षेत्र में आठ प्रकरण दर्ज हुए थे। बुधवार को प्रशासन ने मोहसिन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। महूगांव नगर परिषद के प्रजापत मोहल्ले में मोहसिन के पुश्तैनी मकान को जेसीबी से जमींदोज किया गया। एसडीएम राकेश परमार ने बताया कि महूगांव क्षेत्र में नाले पर अवैध रुप से कब्जा कर मकान बनाया गया था। नगर परिषद द्वारा बीते चार माह से अवैध कब्जाधारियों को लगातार नोटिस दिया जा रहा था। इसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। यहां करीब 600 वर्गफीट सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार विवेक सोनी, सीएमओ सीएस सोनिस सहित राजस्व, पुलिस और परिषद के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।