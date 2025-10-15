Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

गैंगरेप और छेड़छाड़ के आरोपी मोहसिन के पुश्तैनी मकान का अवैध कब्जा ढहाया

डॉ. आंबेडकर नगर (महू). इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में चार माह पहले ड्रीम ओलंपिक शूटिंग एकेडमी संचालक मोहसिन खान द्वारा युवतियों के साथ गैंगरेप, छेड़छाड़ और धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। मोहसिन के खिलाफ इंदौर और महू कोतवाली थाना क्षेत्र में आठ प्रकरण दर्ज हुए थे। बुधवार को प्रशासन ने मोहसिन के खिलाफ [&hellip;]

इंदौर

image

Sikander Pareek

Oct 15, 2025

डॉ. आंबेडकर नगर (महू). इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में चार माह पहले ड्रीम ओलंपिक शूटिंग एकेडमी संचालक मोहसिन खान द्वारा युवतियों के साथ गैंगरेप, छेड़छाड़ और धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। मोहसिन के खिलाफ इंदौर और महू कोतवाली थाना क्षेत्र में आठ प्रकरण दर्ज हुए थे। बुधवार को प्रशासन ने मोहसिन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। महूगांव नगर परिषद के प्रजापत मोहल्ले में मोहसिन के पुश्तैनी मकान को जेसीबी से जमींदोज किया गया। एसडीएम राकेश परमार ने बताया कि महूगांव क्षेत्र में नाले पर अवैध रुप से कब्जा कर मकान बनाया गया था। नगर परिषद द्वारा बीते चार माह से अवैध कब्जाधारियों को लगातार नोटिस दिया जा रहा था। इसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। यहां करीब 600 वर्गफीट सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार विवेक सोनी, सीएमओ सीएस सोनिस सहित राजस्व, पुलिस और परिषद के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Published on:

15 Oct 2025 10:50 pm

Hindi News / News Bulletin / Videos / गैंगरेप और छेड़छाड़ के आरोपी मोहसिन के पुश्तैनी मकान का अवैध कब्जा ढहाया

बड़ी खबरें

View All

समाचार

गैंगस्टर आनंदपाल के किलेनुमा टॉर्चर हाउस पर चला बुल्डोजर

nagaur nagaur news
नागौर

Big News: जमीन पर ‘आकाश’ , गुंबदनुमा स्क्रीन फटने के बाद से 7 साल से खा रहा धूल

Big News: जमीन पर 'आकाश' , गुंबदनुमा स्क्रीन फटने के बाद से 7 साल से खा रहा धूल
रायपुर

पटाखा दुकान में सेंध : छत के रास्ते अंदर घुसे चोर ने 4 कर्टन-कट्टे पटाखों के पार

nagaur nagaur news
नागौर

आदि कर्मयोगी : आदिवासी मूलभूत सुविधा से वंचित…इन्हें चाहिए आवास, साफ पानी, शौचालय और सोलर रोशनी

Aadi Karmayogi
खंडवा

सुरक्षा के माकूल बंदोबस्त न नियमों की पालना, एसी बसों में आपातकालीन द्वार, नॉन एसी में नहीं

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.