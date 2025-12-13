13 दिसंबर 2025,

शनिवार

समाचार

आइआरपीआरए '40 अंडर 40′ के चौथे संस्करण के लिए जूरी का हुआ ऐलान

इंदौर। देश के छोटे-बड़े शहरों और कस्बों आदि में कार्यरत पीआर प्रोफेशनल्स की मेहनत और प्रतिभा अक्सर छिपी रहती है। लेकिन, तथ्य यह है कि उनके क्रिएटिव आइडियाज़, लगातार प्रयास और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने का जज़्बा ही कम्युनिकेशन की दुनिया को आगे बढ़ाता है। इन्हीं प्रोफेशनल्स की मेहनत को मान्यता देने के लिए [&hellip;]

इंदौर

image

Sikander Pareek

Dec 13, 2025

इंदौर। देश के छोटे-बड़े शहरों और कस्बों आदि में कार्यरत पीआर प्रोफेशनल्स की मेहनत और प्रतिभा अक्सर छिपी रहती है। लेकिन, तथ्य यह है कि उनके क्रिएटिव आइडियाज़, लगातार प्रयास और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने का जज़्बा ही कम्युनिकेशन की दुनिया को आगे बढ़ाता है। इन्हीं प्रोफेशनल्स की मेहनत को मान्यता देने के लिए इंडिया रीजनल पब्लिक रिलेशन्स अवॉर्ड्स (आईआरपीआरए) ’40 अंडर 40′ का चौथा संस्करण 10 जनवरी, 2025 को वर्चुअल रूप से आयोजित होने जा रहा है। जैसा कि पिछले संस्करणों में हुआ, इस बार भी इस अवॉर्ड सेरेमनी के दौरान देश के विभिन्न क्षेत्रों के पीआर प्रोफेशनल्स को उनके समर्पण और उत्कृष्ट काम के लिए सम्मानित किया जाएगा। प्रतिभागियों के लिए रजिस्ट्रेशन खुला है और नामांकन की आखिरी तारीख 25 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है।

आईआरपीआरए ’40 अंडर 40′ के आयोजक पवन त्रिपाठी ने कहा, “आईआरपीआरए ’40 अंडर 40′ के पहले संस्करण को देशभर से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी। उस सफलता को देखते हुए, हम चौथे संस्करण की शुरुआत करने को लेकर बेहद उत्साहित हैं। इस अवॉर्ड का उद्देश्य उन नए पीआर और कम्युनिकेशन लीडर्स को सम्मानित करना है, जो क्रिएटिविटी, इनोवेशन और असर के जरिए क्षेत्रीय कहानियों को नए अंदाज में पेश कर रहे हैं।”

आईआरपीआरए ’40 अंडर 40′ में नामांकन और रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से मुफ्त हैं। इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रतिभागी की उम्र कार्यक्रम की तारीख तक 40 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए और वे भारत में पीआर या कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का काम कर रहे हों।

Published on:

13 Dec 2025 11:47 pm

आइआरपीआरए '40 अंडर 40′ के चौथे संस्करण के लिए जूरी का हुआ ऐलान

