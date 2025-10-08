मंगरोप पुलिस ने डोडा चूरा की बड़ी खेप पकड़ी

भीलवाड़ा। मंगरोप पुलिस ने मंगलवार देर शाम नाकाबंदी के दौरान मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस टीम ने मध्यप्रदेश से पंजाब जा रहे मिनी कंंटेनर के गुप्त चेंबर से करीब 224 किलो वजनी डोडा चूरा पाउडर पकड़ा। कार्रवाई के दौरान चालक को गिरफ्तार किया गया।

मंगरोप थाना प्रभारी विजय मीणा की अगुवाई में मंगलवार शाम पुलिस टीम मंडपिया पुलिस चौकी के निकट नाकाबंदी कर वाहनों की तलाशी ले रही थी । इसी दौरान एक मिनी कंटेनर को रोक कर चालक से पूछताछ की गई। उसके संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर कंटेनर की जांच की गई। इस दौरान केबिन के पीछे गुप्त चेंबर से प्लास्टिक के 12 कट्टों में भरे 224 किलो वजनी डोडा चूरा बरामद हुआ।

पूछताछ के बाद देर रात चालक हिमाचल के सोनल निवासी श्यामलाल ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। कंटेनर पर हिमाचल पासिंग की नम्बर प्लेट है। चालक ने पूछताछ में बताया कि एमपी के नीमच से डोडा चूरा भरा गया था और वह पंजाब ले जा रहा था। पुलिस चालक से पूछताछ कर रही है।

मंगरोप थाना प्रभारी मीणा की अगुवाई में पुलिस टीम की मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चार माह में यह चौथी बड़ी कार्रवाई है। इससे पूर्व थाना पुलिस ने 30 जुलाई को कार से 250 किलो, 10 सिंतबर को लग्जरी जीप से 450 किलो डोडा चूरा पकड़ा था। इसी प्रकार दो बीघा भूमि पर अवैध रूप से हो रही गांजा की खेती पकड़ी थी।