Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

समाचार

इंजीनियर डे पर कई आयोजन, एक इंजीनियर की नज़र से इंजीनियर डे

अंकित गौर, सिविल इंजीनियर

इंदौर

Sikander Pareek

Sep 15, 2025

इंदौर। इंजीनियर डे भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती को समर्पित है, जिन्होंने अपने अदभुत, दूरदर्शिता और अथक परिश्रम से देश को आधुनिक इंजीनियरिंग की दिशा दी। यह दिन केवल एक महान इंजीनियर को नमन करने का अवसर नहीं है, बल्कि उन लाखों इंजीनियरों को सम्मान देने का दिन है जो चुपचाप समाज और देश की नींव को मजबूत कर रहे हैं।

एक सिविल इंजीनियर होने के नाते, मैं इस दिन को केवल एक उत्सव नहीं मानता, बल्कि इसे एक जिम्मेदारी की याद दिलाने वाला अवसर समझता हूं। हमारे लिए इंजीनियरिंग का मतलब सिर्फ मशीनें, पुल, इमारतें या सड़केंखड़ी करना नहीं है, बल्कि उन सपनों को ज़मीन पर उतारना है जिनसे समाज आगे बढ़ता है और लोगों का जीवन सरल, सुरक्षित और बेहतर बनता है।

आज जब हम सड़कों पर चलते हैं, किसी ऊँची इमारत में काम करते हैं, रेलवे ब्रिज पार करते हैं या किसी स्मार्ट सिटी का हिस्सा बनते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि इसके पीछे सैकड़ों इंजीनियरों का पसीना, मेहनत और समर्पण छिपा होता है। सड़क से लेकर सैटेलाइट तक, बिजली से लेकर डिजिटल नेटवर्क तक, हर उपलब्धि के पीछे इंजीनियरों की मेहनत है।

इंजीनियर डे आजकल कॉलेजों और संस्थानों में सेमिनार, प्रोजेक्ट प्रदर्शनी, प्रतियोगिताएं और तकनीकी चर्चाओं के जरिए मनाया जाता है। यह सब छात्रों और युवा इंजीनियरों को प्रेरणा देने का अच्छा माध्यम है। उद्योग जगत भी इस दिन अपने उत्कृष्ट इंजीनियरों को सम्मानित करके उनके योगदान को सराहता है।

लेकिन मेरे विचार से इस दिन की असली सार्थकता तब होगी, जब हम केवल जश्न तक सीमित न रहकर, समाज की वास्तविक समस्याओं पर टिकाऊ समाधान खोजने का संकल्प लें। चाहे वह शहरी ट्रैफिक की समस्या हो, जल संकट हो, प्रदूषण हो या फिर आपदा प्रबंधन, इन सभी चुनौतियों का स्थायी हल इंजीनियरिंग सोच और तकनीक से ही निकल सकता है।

इंजीनियरिंग सिर्फ कैरियर नहीं, बल्कि सेवा है। यह हमारे देश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का साधन है। इंजीनियर डे हमें यही संदेश देता है कि हर इंजीनियर अपने ज्ञान और कौशल से समाज के लिए उपयोगी, सुरक्षित और स्थायी समाधान तैयार करे। यही असली श्रद्धांजलि होगी भारत रत्न विश्वेश्वरैया को और यही असली जिम्मेदारी है हम सभी इंजीनियरों की।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

इंदौर शहर के फेमस प्लेस

इंदौर के फेमस मंदिर

इंदौर व्हाइट चर्च

कृष्णपुरा छतरी

कमला नेहरू पार्क, इंदौर

टाउन हॉल इंदौर

Published on:

15 Sept 2025 09:35 pm

Hindi News / News Bulletin / Videos / इंजीनियर डे पर कई आयोजन, एक इंजीनियर की नज़र से इंजीनियर डे

बड़ी खबरें

View All

समाचार

Ajmer Accident: जयपुर-भीलवाड़ा बाईपास पर भीषण हादसा; 2 लोगों की मौके पर हुई मौत, दो की हालत नाजुक

ajmer Accident
अजमेर

जोधपुर में प्रॉपर्टी डीलर पर अंधाधुंध फायरिंग, एक गोली जांघ पर लगी… गंभीर हालत में भर्ती

Jodhpur Firing
जोधपुर

Azamgarh News: सपा सांसद रमाकांत यादव को एक साल की सश्रम सजा, 3800 रुपए का जुर्माना भी

Azamgarh news
आजमगढ़

Ballia News: बलिया में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की कार भैंस से टकराई

Ballia
बलिया

एमपी में लोगों को कुचलता चला गया बेकाबू ट्रक: 2 की मौत, कई राहगीर घायल

Uncontrolled truck went on crushing people in Indore in MP
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.