विधायकों ने खंडवा-मूंदी मार्ग को लेकर अफसरों को घेरा, मंत्री बोले, अभी गड्ढे भरे जाएंगे जल्द होगा निर्माण

जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में मार्गों के निर्माण को लेकर मुखर हुए सदस्य। जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक जिले के प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी की अध्यक्षता हुई। शनिवार को आयोजित बैठक में विधायकों और समिति के सदस्यों ने ख्ंडवा-मूंदी मार्ग को लेकर अफसरों पर सवाल उठाए।

विधायक ने उठाया मुद्दा

विधायक नारायण पटेल ने खंडवा-मूंदी मार्ग का मुद्दा उठाया तो सभी विधायक और प्रतिनिधियों ने समर्थन किए। विधायक छाया मोरे ने कहा पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हमारे क्षेत्र की 15 सडकों का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है। महापौर ने ओवरब्रिज की रिपेयरिंग का मुद्दा उठाया। ब्रिज के मरम्मत का कार्य एमपीआरडीसी की बजाए निगम करा रहा है। छैगांव माखन के जनपद अध्यक्ष महेंद्र सावनेर ने जल जीवन मिशन के कार्यों पर सवाल उठाए। कहा कि कोलाडीह में कार्य अपूर्ण है। सड़कें खोदकर पाइप बिछाया और निर्माण नहीं किया।

ब्रिज का कार्य विशेषज्ञों की राय लेकर कराएं

मंत्री ने कहा कि एसएन कॉलेज के पास स्थित रेलवे ओवरब्रिज की रिपेयरिंग करें। खंडवा-मूंदी मार्ग की रिपेयरिंग भी तत्काल करें। खंडवा-डुल्हार-पंधाना को पूर्ण कराएं। तीन पुलिया पर नए पुल का निर्माण में दुर्घटनाओं की आशंका न रहे। ट्रैफिक प्लान तैयार कर विशेषज्ञों की राय लेकर पुल के शेष कार्य कराएं।

लापरवाही पर ठेकेदारों को ब्लैकलिस्टेड करें

मंत्री ने पीएचई और जल निगम के अधिकारियों नसीहत दी। और कहा कि पाइप लाइन बिछाने वाली जगह पर रिपेयर कराएं। जो ठेकेदार लापरवाही बरत रहे हैं उन्हें ब्लैकलिस्टेड करने की कार्रवाई करें।

जावर सिंचाई योजनाओं का कार्य पूर्ण करें

समिति के सदस्यों ने जावर उद्वहन सिंचाई योजना और छैगांवमाखन माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना का मुद्दा उठाया। मंत्री ने समस्याएं निराकृत के निर्दश दिए। राजस्व विभाग समीक्षा में नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा के लंबित प्रकरणों का निराकरण के निर्देश दिए।

हरसूद मंडी को आवंटित करें भूमि

मंत्री ने सदस्यों के प्रस्ताव पर हरसूद मंडी के लिए विभागीय अधिकारियों से कहा कि भूमि आवंटित करें। मंडी ने सभी कार्यों की जिम्मेदारी कलेक्टर को सौंपी है।

प्रभारी मंत्री ने खंडवा में गिनाई उपलब्धियां…

प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने खंडवा में दो साल के भीतर हुए विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने प्रेस कान्फ्रेंस में बताया कि चार सोलर पॉवर प्लांट ईकाइयों से 490 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। ओंकारेश्वर में 3 हजार 500 करोड़ का निवेश हुआ है। 278 मेगावॉट का फ्लोटिंग सोलर पॉवर प्लांट लगा है। 690 उपभोक्ताओं द्वारा कुल 5.4 मेगावाट के सौर संयंत्र लगे हैं। 2 वर्षों में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 413 लोगों को 3.21 करोड़ सब्सिडी प्रदान की गई है। किसान सम्मान निधि में 1.44 लाख किसानों को अन्य योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। तीन लाख हेक्टेयर से अधिक खेती योग्य रकबा बढ़ा है।

उपलब्धियों में ये योजनाएं बताई

लाड़ली लक्ष्मी योजना में 8417 बच्चियों का पंजीयन ।

लाडली बहना में में 2,16,412 बहनें लाभान्वित।

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद में 98 को लाभांश मिला।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना में 6995 लाभान्वित हुएहै।

29 नए आंगनवाडी भवन बनाए गए।

51 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र में परिवर्तित किए गए।

लाडली बहना को 450 रुपए में एलपीजी रिफिलिंग ।

ग्रामीण क्षेत्र में 122 नवीन हैण्डपंप लगाए गए।

3 समूह नलजल योजनाओं का क्रियान्वयन।

1371 शासकीय शाला, 1292 आंगनवाड़ी केंद्रों में नल कनेक्शन।

जल जीवन मिशन की 444 योजनाएं पूर्ण।

जल जीवन मिशन में 159329 परिवारों के घरों में पानी।

सवालों से घिरे मंत्री, बोले… देखेंगे, जांच कराएंगे

कान्फ्रेंस के दौरान मंत्री ने मीडिया के सवालों का गोलमोल जवाब दिया। किसानों के प्याज के भाव को लेकर मुख्यमंत्री से बात करेंगे। आरटीओ, माइनिंग अधिकारियों के वसूली के मामले में जांच कराएंगे। अधिकर सवालों को लेकर देखेंगे, जांच कराएंगे। निर्देश दिए हैं।