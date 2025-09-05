Patrika LogoSwitch to English

समाचार

मानसून अलर्ट… ओंकारेश्वर बांध के 21 गेट खोले, नर्मदा खतरे के निशान से डेढ़ मीटर नीचे

-निचले इलाकों में हाई अलर्ट, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तैनात -लगातार बारिश और ऊपरी बांधों से छोड़े जा रहे पानी से बढ़ा जलस्तर -जिला तरबतर, सभी ब्लॉकों में बारिश, आज भी मध्यम से तेज बारिश के आसार

खंडवा

Manish Arora

Sep 05, 2025

जिले में लगातार बारिश और तवा, बरगी, हंडिया से छोड़े जा रहे पानी के चलते इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध भी लबालब हो गए है। दोनों बांधों का जलस्तर बढऩे से गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। गुरुवार को ओंकारेश्वर के 23 में से 21 गेट खोलकर 11973 क्यूमेक्स पानी छोडऩा शुरू किया गया, जिसके बाद नर्मदा का जल स्तर बढ़ा है। मोरटक्का में नर्मदा नदी खतरे के निशान से महज डेढ़ मीटर नीचे बह रही है। शुक्रवार को ओंकारेश्वर बांध के पूरे गेट खुलने की संभावना है।

पिछले बांधों से आ रहे पानी के कारण वर्तमान में इंदिरा सागर बांध का जलस्तर 261.19 पर पहुंच गया है। यहां से 12 गेट खोलकर 8300 क्यूमेक्स और सभी टरबाइन चलाकर 1840 क्यूमेक्स कुल 10148 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है। जिसके चलते ओंकारेश्वर बांध का जलस्तर भी बढ़ा। ओंकारेश्वर बांध अपनी पूर्ण जलभराव क्षमता 196.60 से महज 0.40 मीटर कम है। यहां 196.20 मीटर जल स्तर होने पर गुरुवार तीन बजे पहले से खुले 19 गेट को बढ़ाकर 21 किया गया। यहां गेट से कुल 10077 क्यूमेक्स और टरबाइन से 1896 क्यूमेक्स कुल 11973 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है। इंदिरा सागर से पानी की आवक बढऩे पर संभवत: शुक्रवार को पूरे 23 गेट खोले जा सकते है।

सितंबर में बारिश का ट्रेंड
जिले में मानसूनी सीजन जून से सितंबर तक में सबसे ज्यादा बारिश जुलाई में ही होती आई है। पिछले तीन साल से जुलाई की बारिश से ज्यादा सितंबर में बारिश हुई है। वर्ष 2023 में तो सितंबर में हुई बारिश से मोरटक्का पुल डूब गया था। वहीं, पिछले साल भी सितंबर में ही सबसे ज्यादा 19 गेट ओंकारेश्वर के खोलने पड़े थे। इस साल भी ये ही स्थिति बन रही है। महज दो दिन में ही ओंकारेश्वर परियोजना प्रबंधन को पांच बार गेट खोलना पड़े है। मोरटक्का में जल स्तर बढऩे पर यहां शुक्रवार को पुल से आवागमन बंद किए जाने की भी संभावना है।

अलर्ट पर प्रशासन
हालात को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन टीम लगातार निगरानी कर रही है। दोनों जिलों (खंडवा और खरगोन) के पुलिस अधीक्षकों ने सभी थानों को निर्देश दिए हैं कि नर्मदा किनारे जहां-जहां जनसमूह एकत्रित होता है, वहां सुरक्षा बल तैनात रहें। एसडीआरएफ, होमगार्ड और स्थानीय गोताखोरों को भी तैयार रखा गया है। ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और नगर पालिकाओं को सख्त आदेश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की घटना या दुर्घटना न हो।

पिछले 24 घंटों में जिले में 12.4 मिमी औसत वर्षा
जिले में गत चौबीस घंटों में 12.4 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में खंडवा तहसील में 22 मिमी, हरसूद तहसील में 8 मिमी, पंधाना में 26, पुनासा में 3 एवं खालवा तहसील में 3 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। गत वर्ष 4 सितंबर तक जिले में 782.8 मिमी औसत वर्षा हो चुकी थी। जबकि इस वर्ष अब तक जिले में 633.4 मिमी औसत वर्षा हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि खंडवा जिले की औसत वर्षा 808 मिमी है। इस साल औसत से 175 मिमी यानि सात इंच बारिश कम हुई है।

आज भी अच्छी बारिश के आसार
जिले में बुधवार रात से लेकर गुरुवार दोपहर तक लगातार बारिश होने से नदी नाले उफान पर है। शहर सहित सभी ब्लॉकों में बारिश दर्ज की गई है। बारिश के चलते तापमान में भी कमी आई है। अधिकतम तापमान 26.1 डिग्री और न्यूनतम 17.0 डिग्री पर पहुंच गया। जिला कृषि मौसम इकाई प्रभारी डॉ. सौरव गुप्ता ने बताया कि गुजरात में सक्रिय मानसूनी सिस्टम का असर यहां हो रहा है। शुक्रवार को भी अच्छी बारिश की संभावना है। कहीं कम तो कहीं ज्यादा, कहीं-कहीं सघन वृष्टि के भी आसार है।

