मानसून मेहरबां… झमाझम बारिश से तरबतर हुआ शहर, सडक़ों पर बहा पानी

-लंबे समय बाद तीन घंटे तक चली बारिश, आज भी आसार

खंडवा

Manish Arora

Aug 11, 2025

बंगाल की खाड़ी में सक्रिय मानसूनी सिस्टम के चलते अब जिले में भी मानसून मेहरबां हो रहा है। शनिवार के बाद रविवार को भी अच्छी बारिश हुई। सुबह से आसमान पर बादल छाए रहे और बीच में धूप भी निकली। शाम 4.30 बजे से मौसम बनना शुरू हो गया और रिमझिम से शुरू हुई बारिश झमाझम में बदल गई। करीब तीन घंटे चली बारिश के बाद सडक़ों पर पानी बह निकला। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार आज भी दोपहर बाद अच्छी बारिश के आसार है।

जिला कृषि मौसम इकाई प्रभारी डॉ. सौरव गुप्ता ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में सक्रिय सिस्टम से अब लगातार बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। हालांकि बारिश की स्थिति खंड ही रहेगी। रविवार को भी खंडवा शहर सहित पंधाना, खालवा, छैगांवमाखन ब्लॉक के कुछ गांवों में अच्छी बारिश हुई है। खंड बारिश के चलते पूरे जिले में एक जैसी बारिश नहीं देखने को मिल रही है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम पानी बरस रहा है। सोमवार और मंगलवार को ठिकठाक बारिश हो सकती है। इसके बाद 14 अगस्त से मानसून सिस्टम ज्यादा मजबूत होने के आसार है। बादलों और ठंडी हवाओं के चलते दिन के तापमान में भी कमी आई है। रविवार को अधिकतम तापमान 1.4 डिग्री कम होकर 31.1 डिग्री हो गया। हालांकि रात के तापमान में मामूली बढ़ोत्तरी होकर 22.4 डिग्री रहा।

पिछले 24 घंटों में खंडवा तहसील में हुई 14 मिमी वर्षा
जिले में गत चौबीस घंटों में शनिवार सुबह 8 बजे से रविवार सुबह 8 बजे तक 2.8 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। पिछले चौबीस घंटे में सिर्फ खंडवा तहसील में 14 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जबकि अन्य किसी भी तहसील में वर्षा दर्ज नहीं की गई है। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष 10 अगस्त तक जिले में 534 मिमी औसत वर्षा हो चुकी थी। जबकि इस वर्ष अब तक जिले में 329.6 मिमी औसत वर्षा हुई है। इस वर्ष अब तक खंडवा तहसील में 390 मिमी, हरसूद तहसील में 343 मिमी, पंधाना तहसील में 251 मिमी, पुनासा तहसील में 281 मिमी तथा खालवा तहसील में 383 मिमी वर्षा अब तक दर्ज की जा चुकी है। खंडवा जिले की औसत वर्षा 808 मिमी है।

11 Aug 2025 12:58 pm

