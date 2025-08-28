Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

समाचार

No video available

पयुर्षण पर्व: भगवान महावीर के किए अभिषेक, संवत्सरी मनाकर परस्पर मांगी क्षमा

हिण्डौनसिटी ञ्च पत्रिका.&nbsp;पर्युषण महापर्व के अवसर पर श्री जैन श्वेतांबर पल्लीवाल मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट मोहन नगर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। बुधवार को भगवान महावीर के अभिषेक कर संवत्सरी का आयोजन किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष महावीर प्रसाद जैन एवं सुनील जैन ने बताया कि बुधवार को नवीन उपाश्रय में [&hellip;]

करौली

Anil dattatrey

Aug 28, 2025

हिण्डौनसिटी ञ्च पत्रिका. पर्युषण महापर्व के अवसर पर श्री जैन श्वेतांबर पल्लीवाल मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट मोहन नगर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। बुधवार को भगवान महावीर के अभिषेक कर संवत्सरी का आयोजन किया गया।

ट्रस्ट के अध्यक्ष महावीर प्रसाद जैन एवं सुनील जैन ने बताया कि बुधवार को नवीन उपाश्रय में भगवान की स्नात्रपूजा, कलशाभिषेक वार्षिक पूजा की बोलियां एवं पल्लीवाल क्षेत्र की परंपरा अनुसार माला की बोली लगाई गई। माला की बोली प्रकाश चंद सुरेश चंद नई मंडी ने 2 लाख 62 हजार 503 रुपए में ली। संवत्सरी पर्व मनाकर लोगों ने मिच्छामि दुक्कडम बोल कर वर्ष भर में हुई भूलों के लिए परस्पर क्षमा मांगी।

वर्धमान जैन एवं आदित्य जैन ने अवगत कराया कि पर्यूषण पर्व के दौरान पूज्य साध्वी मुक्ति प्रिया महाराज एवं विनीत दर्शित महाराज की पावन निश्रा में बहन मनीषा जैन एवं सृष्टि जैन द्वारा सिद्धि तप किया गया। तेला (तीन दिवस)और तेला से ऊपर की तपस्या करने वाले तपस्वियों का पारणा, बहुमान एवं सकल श्री संघ की नवकारसी दिनेश चन्द, पवन कुमार, प्रवीण कुमार, पंकज कुमार जैन ने लिया। गुरुवार को तपस्वियों का पारणा बहुमान किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Published on:

28 Aug 2025 01:42 pm

Hindi News / News Bulletin / पयुर्षण पर्व: भगवान महावीर के किए अभिषेक, संवत्सरी मनाकर परस्पर मांगी क्षमा

बड़ी खबरें

View All

समाचार

MP में यहां बनेगा नया इंटर स्टेट बस टर्मिनल, आसपास के राज्यों तक चलेंगी बसें

new inter state bus terminal construction katni mp news
कटनी

आने वाली गेंहूं की 14 नई किस्में…शरीर में नहीं होगी ‘जिंक-आयरन’-‘प्रोटीन’ की कमी

फोटो सोर्स: पत्रिका
ग्वालियर

Cyber Fraud: शेयर ट्रेडिंग के नाम पर दिया झांसा, डॉक्टरों और कंपनी कर्मी बताकर वकील से ठगी, 26 लाख की लगा दी चपत

Cyber Fraud: शेयर ट्रेडिंग के नाम पर दिया झांसा, डॉक्टरों और कंपनी कर्मी बताकर वकील से ठगी, 26 लाख की लगा दी चपत
रायपुर

इंदौर में बड़ा हादसा, सिलेंडर फटने सेे तीन लोग घायल

इंदौर

Fake Paneer: नकली पनीर की यात्री बसों से सप्लाई, 100-100 किलो पार्सल भेज रहे रोज, लंबे समय से बेखौफ धंधा

Fake Paneer: नकली पनीर की यात्री बसों से सप्लाई, 100-100 किलो पार्सल भेज रहे रोज. लंबे समय से बेखौफ धंधा
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.