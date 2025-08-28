पयुर्षण पर्व: भगवान महावीर के किए अभिषेक, संवत्सरी मनाकर परस्पर मांगी क्षमा

हिण्डौनसिटी ञ्च पत्रिका. पर्युषण महापर्व के अवसर पर श्री जैन श्वेतांबर पल्लीवाल मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट मोहन नगर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। बुधवार को भगवान महावीर के अभिषेक कर संवत्सरी का आयोजन किया गया।

ट्रस्ट के अध्यक्ष महावीर प्रसाद जैन एवं सुनील जैन ने बताया कि बुधवार को नवीन उपाश्रय में भगवान की स्नात्रपूजा, कलशाभिषेक वार्षिक पूजा की बोलियां एवं पल्लीवाल क्षेत्र की परंपरा अनुसार माला की बोली लगाई गई। माला की बोली प्रकाश चंद सुरेश चंद नई मंडी ने 2 लाख 62 हजार 503 रुपए में ली। संवत्सरी पर्व मनाकर लोगों ने मिच्छामि दुक्कडम बोल कर वर्ष भर में हुई भूलों के लिए परस्पर क्षमा मांगी।

वर्धमान जैन एवं आदित्य जैन ने अवगत कराया कि पर्यूषण पर्व के दौरान पूज्य साध्वी मुक्ति प्रिया महाराज एवं विनीत दर्शित महाराज की पावन निश्रा में बहन मनीषा जैन एवं सृष्टि जैन द्वारा सिद्धि तप किया गया। तेला (तीन दिवस)और तेला से ऊपर की तपस्या करने वाले तपस्वियों का पारणा, बहुमान एवं सकल श्री संघ की नवकारसी दिनेश चन्द, पवन कुमार, प्रवीण कुमार, पंकज कुमार जैन ने लिया। गुरुवार को तपस्वियों का पारणा बहुमान किया जाएगा।