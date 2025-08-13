जनसुनवाई… बेटी नेशनल गेम के लिए सिलेक्ट हुई, आर्थिक स्थिति के कारण जाने में असमर्थ

सर मेरी बेटी ताइक्वांडो की होनहार खिलाड़ी है। उसने इंटर स्टेट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर नेशनल गेम के लिए जगह बनाई है। हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, जिसके कारण हम उसे नेशनल कांपिटिशन के लिए नहीं भेज पा रहे है। यह गुहार माता चौक निवासी ममता इंदौरे ने अपनी 11 वर्षीय बेटी अदिति को लेकर कलेक्टर ऋषव गुप्ता से लगाई। कलेक्टर ने तुरंत ही संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएं।

मंगलवार को जनसुनवाई में कलेक्टर ने आवेदकों की समस्याएं सुनी। जनसुनवाई में पहुंची वन स्टाप सेंटर की महिला कर्मचारियों ने माफीनामा देते हुए काम से पृथक न किए जाने को लेकर गुहार लगाई। उल्लेखनीय है कि वन स्टाप सेंटर की 7 महिला कर्मचारियों को जनसुनवाई में ही हुई शिकायत के बाद कंपनी द्वारा हटा दिया गया है। महिलाओं का कहना था कि उन पर ही परिवार का बोझ है, उनमें से कोई विधवा, कोई परित्यागता, कोई दिव्यांग है। महिलाओं ने कलेक्टर से माफी मांगते हुए एक मौका ओर देने की मांग की। ग्राम अहमदपुर के ग्रामीणों ने कलेक्टर को आवेदन देकर बताया अहमदपुर से अजंटी मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को आने जाने में वर्षा ऋतु में बहुत परेशान हो रही है। ग्रामीणों ने इस मार्ग की रिपेयरिंग तत्काल कराने की मांग की। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के महा प्रबंधक को समय सीमा में मार्ग की रिपेयरिंग कराने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान जिपं सीईओ डॉ. नागार्जुन बी गौड़ा, अपर कलेक्टर केआर बड़ोले सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।