Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

चूहा कांड: एमवायएच पहुंचे सैकड़ों जयस कार्यकर्ता, किया प्रदर्शन

- रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, एफआइआर की मांग

इंदौर

image

Sikander Pareek

Sep 28, 2025

इंदौर. एमवायएच के चूहा कांड को लेकर जय आदिवासी युवा शक्ति (जयस) का प्रदर्शन जारी है। रविवार को सैकड़ों कार्यकर्ता एमवायएच पहुंचे। कलेक्टर और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर दोषियों पर एफआइआर की मांग की। जयस कार्यकर्ताओं ने मामले में कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया।आठ दिन से जयस कार्यकर्ता एमवायएच में प्रदर्शन कर डीन व अधीक्षक के निलंबन व दोषियों पर एफआइआर की मांग कर रहे हैं। रविवार को इंदौर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और अन्य जिलों से कार्यकर्ता एमवायएच पहुंचे। वे सुबह से प्रदर्शन करते रहे। दोपहर दो बजे तक कोई प्रशासनिक अधिकारी चर्चा के लिए नहीं पहुंचा तो उन्होंने कलेक्ट्रेट का रुख किया। इसी दौरान एसडीएम प्रदीप सोनी व एसीपी तुषार सिंह चर्चा के लिए आए। कार्यकर्ताओं ने निलंबन की मांग जारी रखी। कलेक्ट्रेट में अधिकारियों से चर्चा के बाद जयस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश मुजाल्दा व कार्यकर्ता शाम को वापस एमवायएच रवाना हुए।

एमवायएच पहुंचकर स्थगित हुआ आंदोलनजयस कार्यकर्ता कलेक्टोरेट में प्रदर्शन के बाद शाम को वापस एमवायएच पहुंचे। यहां पर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने एमवायएच परिसर में आने से रोक दिया, जिसके बाद सभी कार्यकर्ता मुख्य सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करते रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस तैनात रही। लगभग आधे घंटे तक आंदोलन जारी रहा। इसके बाद पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने चर्चा की। आश्वासन मिलने के बाद जयस कार्यकर्ताओं ने 6 अक्टूबर तक आंदोलन को स्थगित किया, वहीं कार्रवाई की मांग भी प्रशासन से की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

इंदौर शहर के फेमस प्लेस

इंदौर के फेमस मंदिर

इंदौर व्हाइट चर्च

कृष्णपुरा छतरी

कमला नेहरू पार्क, इंदौर

टाउन हॉल इंदौर

Published on:

28 Sept 2025 11:03 pm

Hindi News / News Bulletin / Videos / चूहा कांड: एमवायएच पहुंचे सैकड़ों जयस कार्यकर्ता, किया प्रदर्शन

बड़ी खबरें

View All

एक महीने में दो कंटेनर व एक ट्रक जब्त कर 1.50 करोड़ रुपए की अवैध शराब की बरामद

सीकर

एयरपोर्ट जैसा बन रहा जैसलमेर रेलवे स्टेशन, कार्य अंतिम चरण में

जैसलमेर

अहमदाबाद में दिन भर रुक-रुककर बारिश, तीन इलाकों में सवा इंच

अहमदाबाद

Ahmedabad: 10 वर्षों में भारत के स्पोर्ट्स सेक्टर का परिदृश्य पूरी तरह बदला: पटेल

CM Bhupendra patel
अहमदाबाद

पश्चिम रेलवे यात्रियों की सुविधा को चलाएगी त्योहार स्पेशल 4 ट्रेनें

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.