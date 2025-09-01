Patrika LogoSwitch to English

समाचार

एमवायएच के एनआइसीयू में चूहों ने दो नवजात को कुतरा

चूहों की संख्या अधिक होने के बाद भी नहीं किए उपाय

इंदौर

Sikander Pareek

Sep 01, 2025

इंदौर. एमवायएच के एनआइसीयू में चूहों का आतंक है। यहां भर्ती दो नवजातों के हाथ चूहों ने कुतर दिए। घटना सामने आने के बाद प्रबंधन इसकी लीपापोती में लग गया है। अस्पताल के एनआइसीयू में पहली घटना रविवार की बताई जा रही है। यहां भर्ती एक नवजात के हाथ पर चुहों ने कुतर दिया। इसके बाद सोमवार को भी चूहों ने दूसरे नवजात का हाथ कुतरा। स्टाफ ने इसकी सूचना प्रभारी डॉ. ब्रजेश लाहोटी को दी। वे अवकाश पर थे और उन्होंने चूहों की रोकथाम के इंतजाम करने के निर्देश दिए। एनआइसीयू में चूहों के प्रवेश के सभी संभावित स्थानों को बंद कराया गया है। एमवायएच अधीक्षक डॉ. अशोक यादव भी बाहर हैं। उन्होंने भी संबंधित विभागों व आउट सोर्स कर्मचारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। इसके बाद एमवायएच में सुरक्षा प्रबंध शुरू हो गए हैं। अधीक्षक डॉ. यादव के अनुसार दोनों नवजात की हालत ठीक है।

01 Sept 2025 10:04 pm

