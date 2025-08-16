Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

समाचार

जन्माष्टमी पर आरएसएस का घोष वादन, सैकड़ों स्वयंसेवक हुए शामिल

- गोपाल मंदिर और स्वामी नारायण मंदिर पर प्रमुख आयोजन

इंदौर

Sikander Pareek

Aug 16, 2025

इंदौर. प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी आरएसएस ने जन्माष्टमी पर शनिवार को शहर के 22 स्थानों पर घोष वादन किया। राजबाड़ा स्थित गोपाल मंदिर और धार रोड स्थित स्वामी नारायण मंदिर पर प्रमुख आयोजन हुए। घोष वादन कार्यक्रम में सैंकड़ों स्वयंसेवक शामिल हुए।

दो महीने पहले से अभ्यास

आरएसएस के इंदौर विभाग घोष प्रमुख अनिल पंचवाल के मुताबिक बीते दो माह से घोष वादन का अभ्यास किया जा रहा था। सभी बाल स्वयंसेवक और कॉलेज विद्यार्थी शामिल हुए। घोष वादन में भगवान के प्रिय वाद्य बांसुरी से प्रमुख रचनाओं का समावेश किया गया था। राजबाड़ा स्थित गोपाल मंदिर पर मीरा, भूप, प्राथमिक पाठ, शिवरंजनी, उदय सहित अन्य चयनित रचनाओं का वादन किया गया। स्वयंसेवक एक स्थान पर एकत्रित हुए और संचलन करते हुए राजबाड़ा पहुंचे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

इंदौर शहर के फेमस प्लेस

इंदौर के फेमस मंदिर

इंदौर व्हाइट चर्च

कृष्णपुरा छतरी

कमला नेहरू पार्क, इंदौर

टाउन हॉल इंदौर

Published on:

16 Aug 2025 09:59 pm

Hindi News / News Bulletin / जन्माष्टमी पर आरएसएस का घोष वादन, सैकड़ों स्वयंसेवक हुए शामिल

बड़ी खबरें

View All

समाचार

कोटड़ी श्याम दरबार में सजीव झांकियों से झूम उठा जन्मोत्सव

The birth celebration was celebrated with live tableaus at Kotdi Shyam Darbar
भीलवाड़ा

श्याम मंदिर में गूंजे कृष्ण जन्म के जयकारे

The cheers of Krishna's birth echoed in Shyam Mandir
भीलवाड़ा

नंद के घर आनंद भयो…जय कन्हैया लाल की…”

There was joy in Nanda's house...
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में जन्माष्टमी महोत्सव

Janmashtami Festival in Bhilwara
भीलवाड़ा

ट्रफ लाइन खिसकी दक्षिण भारत की ओर तो बारिश भी फिसली, उमस ने संभाली ड्यूटी

weather alert
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.