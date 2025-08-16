जन्माष्टमी पर आरएसएस का घोष वादन, सैकड़ों स्वयंसेवक हुए शामिल

इंदौर. प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी आरएसएस ने जन्माष्टमी पर शनिवार को शहर के 22 स्थानों पर घोष वादन किया। राजबाड़ा स्थित गोपाल मंदिर और धार रोड स्थित स्वामी नारायण मंदिर पर प्रमुख आयोजन हुए। घोष वादन कार्यक्रम में सैंकड़ों स्वयंसेवक शामिल हुए।

दो महीने पहले से अभ्यास

आरएसएस के इंदौर विभाग घोष प्रमुख अनिल पंचवाल के मुताबिक बीते दो माह से घोष वादन का अभ्यास किया जा रहा था। सभी बाल स्वयंसेवक और कॉलेज विद्यार्थी शामिल हुए। घोष वादन में भगवान के प्रिय वाद्य बांसुरी से प्रमुख रचनाओं का समावेश किया गया था। राजबाड़ा स्थित गोपाल मंदिर पर मीरा, भूप, प्राथमिक पाठ, शिवरंजनी, उदय सहित अन्य चयनित रचनाओं का वादन किया गया। स्वयंसेवक एक स्थान पर एकत्रित हुए और संचलन करते हुए राजबाड़ा पहुंचे।