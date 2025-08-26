Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

समाचार

जर्जर रोड को लेकर बवाल… सिरपुर फटे के पास पीडब्ल्यूडी विभाग कर्मचारी पहुंचे गड्ढे भरने, ग्रामीणों ने रोका

-पुलिस के साए में भरे गए गड्ढे, ग्रामीणों ने ली आपत्ति, कहा ये समस्या का हल नहीं

खंडवा

Manish Arora

Aug 26, 2025

शहर सहित जिले की जर्जर सडक़ों को लेकर अब बवाल भी शुरू हो गया है। सोमवार को पंधाना रोड के गड्ढे भरने पहुंचे पीडब्ल्यूडी अधिकारियों, कर्मचारियों को ग्रामीणों ने गड्ढे भरने से रोक दिया। जिसके बाद यहां विवाद की स्थिति बन गई। सूचना पर आला अधिकारी, पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। वहीं, दूसरी ओर शहर की जर्जर सडक़ों को लेकर कांग्रेस के दो कार्यकर्ता दो दिन पूर्व सडक़ हादसे में मृत शशांक जोशी का फोटो लेकर अग्रसेन चौराहा पर बैठ गए। जानकारी मिलते ही बजरंग दल, शशांक के मित्र और परिजन भी वहां पहुंचे और विरोध करते हुए लताड़ लगाई।

बुरहानुपर में सडक़ हादसे में गणेशजी की प्रतिमा गिरने से हुई खंडवा के शशांक जोशी की मौत के बाद अब जिले में भी जर्जर सडक़ों की सुध संबंधित विभागों को आई है। सोमवार को पंधाना रोड के गड्ढे भरने पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी डंपर से मुरुम लेकर सिरपुर फाटा पहुंचे। यहां ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग इक_ा हो गए। दरअसल पंधाना मार्ग के गड्ढों को लेकर 28 अगस्त को ग्रामीणों ने चक्काजाम की घोषणा पहले से ही कर रखी है। ग्रामीणों का कहना था कि आंदोलन से पहले गड्ढे नहीं भरने दिए जाएंगे। पिछले साल भी आश्वासन देकर गए थे, आज तक सडक़ का निर्माण नहीं किया गया।

भारी पुलिस बल पहुंचा मौके पर
ग्रामीणों के विरोध की सूचना मिलते ही पीडब्ल्यूडी ईई नरेंद्र मंडलोई, तहसीलदार महेश सोलंकी, एसडीओ सजल उपाध्याय, पदम नगर थाना पुलिस बल मौके पर पहुंचा। ग्रामीण अपनी मांग पर अड़ गए। ग्रामीणों का कहना था कि गड्ढों में मुरुम डालने से कुछ नहीं होगा, नया रोड बनना चाहिए। पीडब्ल्यूडी ईई ने बताया कि रोड निर्माण का कार्य स्वीकृत हो चुका है, प्रक्रिया पूरी होते ही शुरू कराया जाएगा। साथ ही पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने यहां मुरुम के साथ ही गिट्टी और डामर डालकर पैचवर्क करने का आश्वासन दिया। जिसके बाद ग्रामीणों ने गड्ढे भरने दिए।

खबर शेयर करें:

Published on:

26 Aug 2025 11:41 am

Hindi News / News Bulletin / जर्जर रोड को लेकर बवाल… सिरपुर फटे के पास पीडब्ल्यूडी विभाग कर्मचारी पहुंचे गड्ढे भरने, ग्रामीणों ने रोका

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ऑफलाइन दफ्तर चला रहे मंत्रियों की खैर नहीं, ई-ऑफिस फॉर्म में नहीं, तो होगा एक्शन

E Office System MP
भोपाल

Ganesh Utsav 2025: रायपुर के मूर्तिकार राकेश पुजारी राष्ट्रपति पुरस्कार से हो चुके है सम्मानित, तकनीक के साथ तालमेल बैठाया

Ganesh Utsav 2025: रायपुर के मूर्तिकार राकेश पुजारी राष्ट्रपति पुरस्कार से हो चुके है सम्मानित, तकनीक के साथ तालमेल बैठाया
रायपुर

ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये शहर No Fly Zone घोषित, पहली बार जल-थल और वायु सेना एक साथ

Rann Samvad 2025 Mhow
इंदौर

रीवा से भोपाल-इंदौर के बीच चलेंगी ‘स्पेशल ट्रेन’, देखें पूरा शेड्यूल

Special train will run between Rewa to Bhopal-Indore
रीवा

त्योहारों में मिलेगी राहत…रांची-गोरखपुर-रांची के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

Up news, gorakhpur news, railway news
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.