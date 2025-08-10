10 अगस्त 2025,

रविवार

संघ प्रमुख का सिस्टम (सरकार) पर हमला : बोले- शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों आम लोगों की पहुंच से बाहर

-डॉ. मोहन भागवत ने माधव सृष्टि आरोग्य केंद्र का किया शुभारंभ

इंदौर

Sikander Pareek

Aug 10, 2025

इंदौर. आज शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गए हैं। पहले ये दोनों काम सेवा के नाते किए जाते थे, लेकिन आज मनुष्य की सोच ने इसे कमर्शियल बना दिया है। माधव सृष्टि आरोग्य केंद्र जैसे प्रकल्प सेवाएं, सनातन हैं। इन्हें सतत चलाना है तो सामूहिक प्रयास जरूरी है। कई बार यह पूछा जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या काम करता है तो मैं कहता हूं कि संघ केवल शाखा चलाता है और स्वयंसेवक समाज के लिए सबकुछ करता है।

ये बातें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत ने माधव सृष्टि आरोग्य केंद्र के 7 मंजिला आधुनिक चिकित्सा भवन के शुभारंभ कार्यक्रम में कही। दरअसल, विजय नगर क्षेत्र में बॉम्बे हॉस्पिटल स्थित माधव सृष्टि आरोग्य केंद्र का रविवार को विस्तार हुआ। आधुनिक चिकित्सा भवन का डॉ. मोहन भागवत ने शुभारंभ किया। इस केंद्र में कैंसर केयर के तहत रेडिएशन थेरेपी, सिटी स्कैन, कीमोथेरेपी सहित विभिन्न उपचार की सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी, आयुर्वेद, न्यूरोपैथी भी उपलब्ध होगी। इस विशिष्ट सेवा प्रकल्प के लिए आए डॉ. भागवत ने चिकित्सा भवन में मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही कई सुविधाओं का जायजा भी लिया। शुभारंभ कार्यक्रम में फार्मा जगत के ख्यात उद्योगपति अनिल सतवानी, मालवा प्रांत संघचालक प्रकाश शास्त्री और श्री गुरुजी सेवा न्यास के अध्यक्ष मुकेश हजेला ने डॉ भागवत के साथ मंच साझा किया। अंत में डॉ. भागवत ने माधव सृष्टि आरोग्य केंद्र प्रकल्प से जुड़े कई लोगों का सम्मान भी किया।

जिम्मेदारों को आइना भी दिखाया

