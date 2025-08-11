मालवा मिल पुल निर्माण की धीमी गति, व्यापारियों ने खोला मोर्चा

इंदौर. मालवा मिल-पाटनीपुरा निर्माणाधीन पुल से गिरकर बाइक सवार युवक की मौत के मामले में जिम्मेदार सुरक्षा चूक नहीं मान रहे हैं। सोमवार सुबह यहां बैरिकेडिंग करते हुए स्टॉपर लगवा दिए गए। ब्रिज निर्माण की धीमी गति व व्यापार प्रभावित होने से परेशान दुकानदार सोमवार को विरोध में उतर आए और प्रशासन व नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वे मंगलवार को निगम की जनसुनवाई में जाकर दुकानों की चाबी कमिश्नर को सौंपने की तैयारी में है। हादसे के बाद अपर आयुक्त ने ब्रिज का निरीक्षण कर तेजी से काम करने के लिए निर्देशित किया। ठेकेदार की लापरवाही नहीं मानी।
बड़ी खबरेंView All
समाचार