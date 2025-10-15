दिवाली खुशियों वाली अभियान में शहरवासियों ने दिखाई उत्साह की रोशनी

इंदौर। सामाजिक सरोकारों की श्रृंखला में पत्रिका, श्रीफल परिवार और आरोहण परिवार द्वारा संचालित ‘दिवाली खुशियाें वाली’ अभियान में तीसरे दिन बुधवार को भी शहरवासियों ने भरपूर उत्साह दिखाया। कई स्थानों पर दानदाताओं ने आगे आकर जरूरतमंद परिवारों की दीपावली खुशहाल बनाने में भागीदारी निभाई।अभियान के तहत पहले कुम्हारों से मिट्टी के दीपक खरीदे गए, फिर इन्हें जरूरतमंद परिवारों में वितरित किया गया ताकि वे इन्हें बेचकर आजीविका अर्जित कर सकें। इस पहल से न केवल आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी प्रसारित हुआ। शहर की कई सामाजिक संस्थाओं और समाज के प्रबुद्धजनों ने इस दीपोत्सव पर केवल हस्तनिर्मित सजावटी सामान और मिट्टी के दीपक ही उपयोग करने का संकल्प लिया।संयोजक रेखा संजय जैन, राजेश जैन (तिलक नगर), कमलेश जैन सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने नागरिकों को स्वदेशी दीपक उपयोग का संकल्प दिलाया।
दीपक दान करने वाले
सूरजमल सुशीला, संजय रेखा पाटनी, अर्पित, कार्तिक पाटनी (इंदौर) 1000 दीपक दान,सुरेश इन्द्र, कमलेश टीना, प्रियांशी, पार्थ जैन (इंदौर) 1000 दीपक दान,प्रवीण सुलोचना, लब्धी जैन (बड़वाह) ,1100 दीपक दान किए।जरूरतमंदों तक पहुंचे दीपतिलक नगर में नगर सुरक्षा समिति के सदस्य एवं हाई कोर्ट अधिवक्ता अमिताभ उपाध्याय ने जरूरतमंद शोभा वर्मा को दीप दान किए। तिलक नगर थाना प्रभारी राजेश जैन, एएसआई गीता बर्मा, रणजीत कौर, संजय नाकोडा, गोपीनाथ सक्सेना, पवन जैन, विरेंद्र जैन और पप्पू पाल उपस्थित रहे।
अभियान से जुड़ने के तरीके
– दीपक खरीदने का संकल्प लें
– दीपक का दान करें
– संकल्प पत्र भरवाएं
– उपहार में दें दीपक
अभियान से ऐसे जुड़ें
जो भी समाजसेवी या नागरिक इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं, वे संपर्क कर सकते हैं- रेखा संजय जैन 9460155006 , पत्रिका टीम 9754945552, 9460103778
