Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

दिवाली खुशियों वाली अभियान में शहरवासियों ने दिखाई उत्साह की रोशनी

पत्रिका, श्रीफल परिवार और आरोहण परिवार की पहल से जरूरतमंदों के घरों में जले खुशियों के दीप

इंदौर

image

Sikander Pareek

Oct 15, 2025

इंदौर। सामाजिक सरोकारों की श्रृंखला में पत्रिका, श्रीफल परिवार और आरोहण परिवार द्वारा संचालित ‘दिवाली खुशियाें वाली’ अभियान में तीसरे दिन बुधवार को भी शहरवासियों ने भरपूर उत्साह दिखाया। कई स्थानों पर दानदाताओं ने आगे आकर जरूरतमंद परिवारों की दीपावली खुशहाल बनाने में भागीदारी निभाई।अभियान के तहत पहले कुम्हारों से मिट्टी के दीपक खरीदे गए, फिर इन्हें जरूरतमंद परिवारों में वितरित किया गया ताकि वे इन्हें बेचकर आजीविका अर्जित कर सकें। इस पहल से न केवल आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी प्रसारित हुआ। शहर की कई सामाजिक संस्थाओं और समाज के प्रबुद्धजनों ने इस दीपोत्सव पर केवल हस्तनिर्मित सजावटी सामान और मिट्टी के दीपक ही उपयोग करने का संकल्प लिया।संयोजक रेखा संजय जैन, राजेश जैन (तिलक नगर), कमलेश जैन सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने नागरिकों को स्वदेशी दीपक उपयोग का संकल्प दिलाया।

दीपक दान करने वाले

सूरजमल सुशीला, संजय रेखा पाटनी, अर्पित, कार्तिक पाटनी (इंदौर) 1000 दीपक दान,सुरेश इन्द्र, कमलेश टीना, प्रियांशी, पार्थ जैन (इंदौर) 1000 दीपक दान,प्रवीण सुलोचना, लब्धी जैन (बड़वाह) ,1100 दीपक दान किए।जरूरतमंदों तक पहुंचे दीपतिलक नगर में नगर सुरक्षा समिति के सदस्य एवं हाई कोर्ट अधिवक्ता अमिताभ उपाध्याय ने जरूरतमंद शोभा वर्मा को दीप दान किए। तिलक नगर थाना प्रभारी राजेश जैन, एएसआई गीता बर्मा, रणजीत कौर, संजय नाकोडा, गोपीनाथ सक्सेना, पवन जैन, विरेंद्र जैन और पप्पू पाल उपस्थित रहे।

अभियान से जुड़ने के तरीके

– दीपक खरीदने का संकल्प लें

– दीपक का दान करें

– संकल्प पत्र भरवाएं

– उपहार में दें दीपक

अभियान से ऐसे जुड़ें

जो भी समाजसेवी या नागरिक इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं, वे संपर्क कर सकते हैं- रेखा संजय जैन 9460155006 , पत्रिका टीम 9754945552, 9460103778

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

इंदौर शहर के फेमस प्लेस

इंदौर के फेमस मंदिर

इंदौर व्हाइट चर्च

कृष्णपुरा छतरी

कमला नेहरू पार्क, इंदौर

टाउन हॉल इंदौर

Published on:

15 Oct 2025 10:17 pm

Hindi News / News Bulletin / Videos / दिवाली खुशियों वाली अभियान में शहरवासियों ने दिखाई उत्साह की रोशनी

बड़ी खबरें

View All

समाचार

निर्माण स्थल में सुरक्षा मानकों की अनदेखी अधिकारियों ने प्रस्तुत नहीं की जांच रिपोर्ट

डिंडोरी

धौलपुर : नकली डीएपी खाद की ब्रांडेड कंपनी के बैग में चल रही थी अलटा-पलटी, मौके से 260 बोरी जब्त, मचा हड़कंप

Fake DAP
धौलपुर

Pollution in Rivers : बड़े मिशनों में हजार करोड़ों खर्च, फिर भी स्वच्छ नहीं हो रही देश की नदियां

समाचार

हनुमानगढ़ के प्रदीप सहारण ने राजस्थान में बजा डंका, आरएएस मैन्स में आठवीं रैंक की हासिल

हनुमानगढ़ के प्रदीप सहारण ने राजस्थान में बजा डंका, आरएएस मैन्स में आठवीं रैंक की हासिल
हनुमानगढ़

दीपावली पर यात्रियों को रेलवे की सौगात, जयपुर के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन

train
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.