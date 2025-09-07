Patrika LogoSwitch to English

परंपरा की जगमग… दिखा सेना शौर्य, सिंदूर का गर्व और भगवान की भक्ति

जमीं पर उतरे झिलमिलाते सितारें : अनंत चतुर्दशी की रात झिलमिलाती झांकियों का निकला कारंवा, लाखों लोगों ने निहारा

इंदौर

Sikander Pareek

Sep 07, 2025

इंदौर. बरसों पुरानी परंपरा निभाने के लिए इंदौर की सड़कों पर मानों झिलमिलाते सितारे उतर गए। अनंत चतुर्दशी पर निकली झांकियों पर लगी विद्युत रोशनी से कुछ ऐसा ही नजारा दिखा। लाखों लोग झांकियों को निहारने शाम से सड़क पर आ गए थे। चाकचौबंद व्यवस्थाओं के बीच शनिवार शाम 6.20 बजे खजराना गणेश की आरती के साथ शुरू हुआ झांकियों का कारवां रविवार सुबह तक चलता रहा। लोगों ने पूरी रात जागकर सेना शौर्य देखा, वहीं ऑपरेशन सिंदूर की झलक से उन्हें गर्व से भर गई। कारवां में देवी-देवताओं के साथ स्वास्थ के प्रति जागरुकता का संदेश देती झांकियां भी थीं। एक ओर आश्चर्यचकित कर देने वाले झांकियों के नजारे थे तो वहीं अखाड़ें के हैरतअंग्रेज कारनामों ने दर्शकों को अचंभित कर दिया।

Published on:

07 Sept 2025 05:48 pm

Hindi News / News Bulletin / परंपरा की जगमग… दिखा सेना शौर्य, सिंदूर का गर्व और भगवान की भक्ति

