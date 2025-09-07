परंपरा की जगमग… दिखा सेना शौर्य, सिंदूर का गर्व और भगवान की भक्ति

इंदौर. बरसों पुरानी परंपरा निभाने के लिए इंदौर की सड़कों पर मानों झिलमिलाते सितारे उतर गए। अनंत चतुर्दशी पर निकली झांकियों पर लगी विद्युत रोशनी से कुछ ऐसा ही नजारा दिखा। लाखों लोग झांकियों को निहारने शाम से सड़क पर आ गए थे। चाकचौबंद व्यवस्थाओं के बीच शनिवार शाम 6.20 बजे खजराना गणेश की आरती के साथ शुरू हुआ झांकियों का कारवां रविवार सुबह तक चलता रहा। लोगों ने पूरी रात जागकर सेना शौर्य देखा, वहीं ऑपरेशन सिंदूर की झलक से उन्हें गर्व से भर गई। कारवां में देवी-देवताओं के साथ स्वास्थ के प्रति जागरुकता का संदेश देती झांकियां भी थीं। एक ओर आश्चर्यचकित कर देने वाले झांकियों के नजारे थे तो वहीं अखाड़ें के हैरतअंग्रेज कारनामों ने दर्शकों को अचंभित कर दिया।