Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

तार फेंसिंग में अटका मादा तेंदुए का पंजा

रालामंडल की टीम ने ट्रेंक्यूलाइज कर किया रेस्क्यू दतोदा-हरसौला मार्ग पर तिक्खी पहाड़ी पर सोमवार सुबह नजर आया तेंदुआ - वन विभाग महू-इंदौर और रालामंडल के एक्सपट्र्स ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

Google source verification

इंदौर

image

Sikander Pareek

Nov 03, 2025

डॉ. आंबेडकर नगर (महू). वन परिक्षेत्र के दतोदा-हरसौला मार्ग स्थित तिक्खी पहाड़ी पर सोमवार सुबह ग्रामीणों को झाडि़ओं के बीच फंसा तेंदुआ नजर आया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग के अफसरों को दी। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद तेंदुए का रेस्क्यू किया गया। वन परिक्षेत्र के रेंजर नयन कुमार ने बताया कि सुबह करीब साढ़े 9 बजे तेंदुए के झाडिय़ों में अटके होने की सूचना मिली। जिसके बाद महू सहित इंदौर की टीम मौके पर पहुंची। यहां मादा तेंदुए का पिछला पंजा फेंसिंग के तार में अटका हुआ दिखा। इसके बाद रालामंडल के एक्सपट्र्स को बुलाया गया। तेंदुए का रेस्क्यू करने के लिए ट्रेंक्यूलाइज्ड किया गया। दवाई के असर से तेंदुए के बेहोश होने के बाद टीम ने ताबड़तोड़ पंजे से फेंसिंग तार को निकाला। टीम ने करीब 45 मिनट के रेस्क्यू ऑपरेशन को मादा तेंदुए को सकुशल पिंजरे में कैद किया।

शिकार की तलाश में पहाड़ी पर आने का अंदेशा

तेंदुए के पहाड़ी तक पहुंचने के पीछे शिकार की तलाश का अंदेशा जताया जा रहा है। संभवत: रविवार रात को वन्य क्षेत्र में शिकार को ढूंढते हुए तेंदुआ पहाड़ी तक आ पहुंचा। यहां मादा तेंदुए का पंजा तार में अटक गया।

शिकारी या गिरोह की आशंका में पड़ताल

तेंदुए को रेस्क्यू करने के बाद सोमवार शाम वन विभाग महू की टीम दोबारा घटनास्थल पर पहुंची। रेंजर नयन कुमार ने बताया कि तेंदुआ मिलने के बाद आसपास के एरिया में सर्चिंग अभियान चलाया गया। इसमें संभावित घटना को दृष्टिगत रख आसपास किसी शिकारी या गिरोह के होने की आशंका में सघन पड़ताल की गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

इंदौर शहर के फेमस प्लेस

इंदौर के फेमस मंदिर

इंदौर व्हाइट चर्च

कृष्णपुरा छतरी

कमला नेहरू पार्क, इंदौर

टाउन हॉल इंदौर

Published on:

03 Nov 2025 09:28 pm

Hindi News / News Bulletin / Videos / तार फेंसिंग में अटका मादा तेंदुए का पंजा

बड़ी खबरें

View All

समाचार

संवाद, विमर्श, क्रिएटिविटी और कविताओं के नाम रहा गोरखपुर पुस्तक महोत्सव का तीसरा दिन

Up news, ddu gkp university
गोरखपुर

सड़कों पर ‘ पशुराज’, आपसी भिड़ंत में उठता धूल-धुआं… रुकती राह, थमते वाहन

जैसलमेर

जहां रहता था शोर-शराबा, अब छाया सन्नाटा: निजी बसों की हड़ताल से बदले हुए हालात

जैसलमेर

अपहरण व फिरौती मांगने का आरोपी गिरफ्तार, वाहन जब्त

जैसलमेर

बीकानेर में सजेगा ‘टूरिस्ट हेल्प नेटवर्क’, तीन जगह खुलेंगे पर्यटक सहायता बूथ

जूनागढ़ के सामने स्थित बूथ।
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.