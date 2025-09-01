Patrika LogoSwitch to English

समाचार

पेट्रोल पंप पर डालने वाले थे डकैती, 5 पकड़ाए, 14 लाख का माल जब्त

- शहर के आउटर एरिया को करते थे टारगेट, बाइक से दिन में करते रेकी

इंदौर

Sikander Pareek

Sep 01, 2025

इंदौर. कनाडि़या पुलिस ने पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की साजिश रच रहे बदमाशों को घेराबंदी कर पकड़ा है। बदमाश गैंग के रूप में काम कर रहे थे। ये बाइक से दिन में आउटर एरिया की रेकी करते और रात में सूने घर में चोरी कर भाग जाते। आरोपियों ने कई चोरी कबूली हैं। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने 14 लाख से अधिक के जेवर, नकदी व अन्य सामान जब्त किया है।

जोन-2 एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह के मुताबिक मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर 31 अगस्त को टीआई सहर्ष यादव की टीम ने एलएनसीटी कॉलेज के पास निर्माणाधीन ब्रिज बायपास पर आरोपी शाहरुख (27) पिता हनीफ शाह निवासी माणिकबाग, गुलाम (28) पिता इसाक पटेल निवासी राजीव नगर बडला खजराना, अकरम उर्फ चिना (35) पिता मुन्ना खान निवासी ताज नगर खजराना, सोहेल (19) पिता शाकिर अंसारी निवासी विजय पैलेस माणिकबाग, सलमान उर्फ मॉडल (19) पिता सलीम खान निवासी इलियास कॉलोनी खजराना को गिरफ्तार किया है। तलाशी में आरोपियों से 2 टामी, पेचकस, छेनी, मिर्ची पावडर, 2 सोने की चेन, 4 अंगूठी, 3 पैंडेंट, 1 कड़ा, टॉप्स, बाली, पायल व अन्य ज्वेलरी, महंगा मोबाइल, 40 हजार नकदी सहित 14 लाख से अधिक का सामान जब्त किया है।

