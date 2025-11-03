Patrika LogoSwitch to English

तुलसी-शालिग्राम विवाह सम्पन्न, महिलाओं ने गाए मंगलगीत

बाड़मेर। शहर के मुकुंद जी मंदिर परिसर में श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में तुलसी-शालिग्राम विवाह समारोह धूमधाम से सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर मंदिर को फूलों और दीपों से भव्य रूप से सजाया गया था। वैदिक परंपराओं के अनुरूप पंडित अनिल अवस्थी ने विवाह सम्पन्न कराया। उन्होंने वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ भगवान शालिग्राम और तुलसी माता का पवित्र मिलन कराया।

बाड़मेर

image

Om Prakash Mali

Nov 03, 2025

तुलसी-शालिग्राम विवाह सम्पन्न, महिलाओं ने गाए मंगलगीत

बाड़मेर। शहर के मुकुंद जी मंदिर परिसर में श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में तुलसी-शालिग्राम विवाह समारोह धूमधाम से सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर मंदिर को फूलों और दीपों से भव्य रूप से सजाया गया था। वैदिक परंपराओं के अनुरूप पंडित अनिल अवस्थी ने विवाह सम्पन्न कराया। उन्होंने वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ भगवान शालिग्राम और तुलसी माता का पवित्र मिलन कराया।

समारोह में बड़ी संख्या में महिलाओं और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। महिलाओं ने पारंपरिक मंगलगीत गाकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। शंखनाद और घंटियों की गूंज से पूरा मंदिर परिसर दिव्य आलोक से भर उठा। विवाह की प्रत्येक रस्म में श्रद्धालु भावविभोर होकर शामिल हुए और इस पावन क्षण के साक्षी बने।

विवाह संपन्न होने के बाद तुलसी माता और भगवान शालिग्राम की आरती उतारी गई। इसके पश्चात सभी भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया और एक-दूसरे को शुभकामनाएं दीं। भक्तों ने भगवान विष्णु और माता तुलसी से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की।

मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि मुकुंद जी मंदिर में हर वर्ष कार्तिक माह में तुलसी-शालिग्राम विवाह का आयोजन भक्तों की अपार आस्था और उत्साह के साथ किया जाता है। इस परंपरा से न केवल धार्मिक भावना प्रबल होती है, बल्कि समाज में एकता और सद्भाव का संदेश भी प्रसारित होता है। समारोह के सफल आयोजन में मंदिर समिति, महिला मंडल और स्थानीय भक्तों का विशेष सहयोग रहा।

Published on:

03 Nov 2025 06:55 pm

Hindi News / News Bulletin / Videos / तुलसी-शालिग्राम विवाह सम्पन्न, महिलाओं ने गाए मंगलगीत

