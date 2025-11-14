बाधक मकान हटाने पर हंगामा, केरोसिन डाला, छत पर चढ़े, तार पकड़ा

– अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट की जमीन को कब्जा मुक्त कराने का लंबे समय से चल रहा था विवाद

इंदौर. अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट की जमीन को कब्जा मुक्त कराने के दौरान शुक्रवार सुबह जमकर हंगामा हुआ। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची थी। कार्रवाई शुरू होते ही परिवार के कई सदस्यों ने एक साथ अपने ऊपर केरोसिन डाल लिया। फिर धारदार ब्लेड से खुद पर हमले का प्रयास किया और ऊंचे स्थानों पर चढ़कर कूदने की धमकी दी। पुलिस ने सख्ती की और निगम की टीम ने अवैध कब्जों को ध्वस्त कर दिया। अन्नपूर्णा मंदिर से पार्किंग की ओर जाने के लिए इस भूमि को खाली करने की जरूरत थी।

राऊ तहसीलदार याचना दीक्षित ने बताया कि धारा 250 के तहत विचाराधीन प्रकरण में पारित आदेश के आधार पर कब्जाधारियों को सात दिन में मकान खाली करने का नोटिस दिया था। लोगों ने मकान खाली नहीं किए। कब्जाधारी पहले सिविल और फिर हाईकोर्ट गए थे, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। यहां 4 मकान बनाकर कब्जा किया गया था। इसमें दो झोपड़ी इन लोगों ने किराए से दे दी थी, जबकि इनके वास्तविक मकान कहीं और हैं। दो मकान के परिवारों को मकान की आवश्यकता थी। उन्हें नगर निगम की मदद से पीएम आवास योजना में मकान आवंटित कर विस्थापित किया जा रहा है।