VIDEO: दिव्यांग बच्चा पहुंचा सीएम के साथ फोटो खिंचवाने

एकतानगर में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर भारत पर्व के उद्घाटन पर उस समय एक भावनात्मक नजारा देखने को मिला,जब मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के साथ फोटो खिंचवाने एक दिव्यांग बच्चा पहुंचा।
दरअसल हुआ यूं कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल एकतानगर में भारत पर्व के उद्घाटन के अवसर पर शिरकत की। इस दौरान जब मुख्यमंत्री ई-बस में थे, तब एक दिव्यांग बच्चे ने उनके साथ फोटो खिंचवाने की इच्छा जताई। मुख्यमंत्री ने भी बिना किसी देर किए, उस बच्चे को स्नेहपूर्वक अपने पास बैठने के लिए कहा। बस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चे से हल्की-फुल्की बातचीत की और उसकी कुशलक्षेम पूछी। मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाकर बच्चे का चेहरा खिल उठा। यह पल सभी के लिए अत्यंत भावुक करने वाला था
इस दौरान उनके प्रवास में एक अनमोल पल देखने को मिला।
