समाचार

विशाखा पटनम के डॉक्टर की बाड़मेर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

बाड़मेर। शहर के महावीर नगर चौकी के पास एक होटल में चिकित्सक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलने पर एसपी नरेंद्रसिंह मीना समेत पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी जुटाई। साथ ही घटना की सूचना डॉक्टर के परिजनों की दी। प्रारंभिक जांच में नशीले गोलिया खाकर आत्महत्या करना सामने आया है।

बाड़मेर

Om Prakash Mali

Sep 23, 2025

विशाखा पटनम के डॉक्टर की बाड़मेर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत
शहर के केंद्रीय बस स्टैंड के पास की घटना

बाड़मेर। शहर के महावीर नगर चौकी के पास एक होटल में चिकित्सक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलने पर एसपी नरेंद्रसिंह मीना समेत पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी जुटाई। साथ ही घटना की सूचना डॉक्टर के परिजनों की दी। प्रारंभिक जांच में नशीले गोलिया खाकर आत्महत्या करना सामने आया है।

कोतवाली थाना पुलिस के अनुसार डॉक्टर किरणकुमार पुत्र एस.मृत्युजया राव निवासी भानुनगर, विशाखा पटनम, आंध्रप्रदेश निजी होटल के रूम में 21 सितंबर को आकर रुका था। यहां बाड़मेर शहर में नेहरु नगर स्थिति एक अस्पताल में साक्षात्कार व ट्रायल दे रहा था। सोमवार शाम होटल के कमरे में आकर रुका और मंगलवार को सुबह कमरा नहीं खोला गया। होटलकमिज़्यों की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई। दरवाजा तोडकऱ जब कमरे में देखा तो पलंग पर युवक मृत मिला। पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में राजकीय अस्पताल की मोचज़्री में रखवाया। जहां उसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमाटज़्म होगा।

नशीली टेबलेट खाने से मौत

पुलिस ने बताया कि मृतक के पास नशीली टेबलेट बरामद हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि नशीली टेबलेट ज्यादा खाना पर तबियत बिगड़ गई। इसके बाद रात में उसकी मौत हो गई। डॉक्टर न्यूरो सजज़्न बताया जा रहा है।

Hindi News / News Bulletin / Videos / विशाखा पटनम के डॉक्टर की बाड़मेर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

समाचार

