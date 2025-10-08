Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

सीटों को लेकर बिहार में शुरू हुई बगावत, भाजपा के लिए सिरदर्द बनी साथी पार्टियां

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे-जैसे नज़दीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे एनडीए गठबंधन के भीतर तनाव बढ़ता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान देकर सियासी हलचल तेज कर दी है।

पटना

image

Pankaj Meghwal

Oct 08, 2025

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे-जैसे नज़दीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे एनडीए गठबंधन के भीतर तनाव बढ़ता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान देकर सियासी हलचल तेज कर दी है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए मांझी ने साफ कहा कि अगर उनकी पार्टी को कम से कम 15 सीटें नहीं दी गईं, तो वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। उधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के निर्णयों और बयानों से भी बगावी तेवर दिखाई दे रहे हैं। कल यानी 9 अक्टूबर को पार्टी ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। जिसमें बड़े नेताओं को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।

जीतन राम मांझी की ओर से कहा गया कि पार्टी को अपमानित महसूस कराया जा रहा है। न तो सही से बैठकों में बुलाया जा रहा है और न ही कार्यकर्ताओं को जरूरी दस्तावेज जैसे मतदाता सूची दी जा रही है। मांझी ने सवाल उठाया – “हम कब तक अपमान का घूंट पीते रहेंगे?” दरअसल मांझी चाहते हैं कि आगामी बिहार चुनाव में पार्टी को 15 सीटें मिलें ताकि उनमें से कम से कम 8 से 9 सीटों पर मजबूत दावेदारी हो सके। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें चिराग पासवान से कोई निजी नाराज़गी नहीं है, लेकिन गठबंधन में जो व्यवहार हो रहा है, वो ठीक नहीं है। वहीं चिराग पासवान की मांग है कि उनकी पार्टी को 40 से 45 विधानसभा सीटें मिलें, खासकर उन लोकसभा क्षेत्रों में जहां लोजपा रामविलास ने 2024 में जीत दर्ज की थी, यहीं नहीं चिराग ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि प्रत्येक लोकसभा पर उनके पास कम-से-कम दो विधानसभा सीटें होनी चाहिए। लेकिन भाजपा अभी केवल 25 सीटों का प्रस्ताव दे रही है, जिसे चिराग और उनके समर्थकों में खलबली मची हुई है।

इस पूरे मुद्दे पर जीतन राम का कहना है कि कुछ लोग, जिनके पास एक भी सीट नहीं है, वो भी बड़ी-बड़ी मांगें कर रहे हैं। वहीं, उनकी पार्टी के पास 70 से 80 ऐसी सीटें हैं जहां कम से कम बीस हजार वोट तय माने जा सकते हैं। मांझी ने ये भी साफ किया कि अगर बात नहीं बनी, तो उनके पास सारे विकल्प खुले हैं। यहां तक कि चुनाव न लड़ने का भी विकल्प पार्टी के सामने है। लेकिन यह उनका अंतिम रास्ता होगा। 10 अक्टूबर को पटना में पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई गई है, जिसमें इस पूरे मसले पर आखिरी फैसला लिया जाएगा।

बता दें कि बिहार में चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। राज्य के विधानसभा चुनाव नवंबर के महीने में दो चरणों में कराए जाएंगें। लेकिन चुनाव घोषणा के साथ ही इंडिया ब्लोक और एनडीए में उठापटक शुरू हो चुकी है। बीजेपी की ओर से मांझी को पुराने फॉर्मूले के तहत 7 सीटें देने का ऑफर मिला है। लेकिन मांझी इसे अपमानजनक मानते हुए 15 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। पहले से ही चिराग पासवान की सीट मांग को लेकर खींचतान चल रही है। ऐसे में जीतन राम मांझी का ये तीखा रुख बीजेपी के लिए नई सिरदर्दी बन सकता है। अब देखना होगा कि क्या एनडीए मांझी की बात मानकर विवाद सुलझा पाता है या फिर बिहार में गठबंधन की राह और मुश्किल हो जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

भारतीय जनता पार्टी

नीतीश कुमार

political

political news

politics

रामविलास पासवान

Published on:

08 Oct 2025 10:46 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Videos / सीटों को लेकर बिहार में शुरू हुई बगावत, भाजपा के लिए सिरदर्द बनी साथी पार्टियां

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

बिहार विधानसभा चुनाव: NDA में सीट शेयरिंग पर माथापच्ची, उपेंद्र ने सौंपी लिस्ट, चिराग ने बुलाई बैठक, मांझी ने पढ़ा कविता

पटना

बिहार विधानसभा चुनाव: NDA में सीट बंटवारे पर खटपट, चिराग पासवान ने बुलाई आपात बैठक

Chirag Paswan
पटना

क्या NDA से नाराज है चिराग पासवान? पार्टी ने गुरुवार को बुलाई आपात बैठक; सियासी हलचल तेज

राष्ट्रीय

बिहार विधानसभा चुनाव: किसे मिलेगा टिकट, किसका होगा पत्ता साफ? बीजेपी में हारी हुई सीटों पर हुई समीक्षा

पटना

बिहार विधानसभा चुनाव: JDU में 30 कैंडिडेट फाइनल, जानें किसे कहां से मिल रहा है टिकट

Bihar Assembly Elections
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.