रायपुर

Raipur News: सीएम साय बोले- छत्तीसगढ़ में 4 लाख लखपति दीदी बन चुकी हैं

रायपुर के शहीद स्मारक भवन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा पॉलिसी वॉच द्वारा आयोजित बिहान दीदियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को सीएम विष्णुदेव साय ने किया संबोधित

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Oct 04, 2025

Raipur News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 3 अक्टूबर को राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक भवन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा पॉलिसी वॉच द्वारा आयोजित बिहान दीदियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2027 तक 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है और अब तक पूरे देश में 2 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है। छत्तीसगढ़ में 8 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य हमने रखा था और इनमें 4 लाख बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं।

यह भी पढ़ें : कैबिनेट ने दी मंजूरी, छत्तीसगढ़ में 100 स्पेशल एजुकेटर की होगी भर्ती

04 Oct 2025 02:14 am

