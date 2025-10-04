Raipur News: सीएम साय बोले- छत्तीसगढ़ में 4 लाख लखपति दीदी बन चुकी हैं

Raipur News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 3 अक्टूबर को राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक भवन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा पॉलिसी वॉच द्वारा आयोजित बिहान दीदियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2027 तक 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है और अब तक पूरे देश में 2 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है। छत्तीसगढ़ में 8 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य हमने रखा था और इनमें 4 लाख बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं।

