Baba Bageshwar in Raipur: धीरेंद्र शास्त्री बोले- नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा काला धब्बा था

Baba Bageshwar in Raipur: बागेश्वर धाम सरकार पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री 4 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे। यहां गुढ़ियारी के अवधपुरी मैदान में श्री हनुमंत कथा प्रारंभ हुई। रायपुर पहुंचे बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने नक्सलवाद के प्रभाव में कमी पर कहा कि यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत बड़ा काला धब्बा था, और इस काले धब्बे को हटाना बहुत जरूरी था। बता दें कि देश से नक्सलवाद के खात्मे के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय कर रखी है।

