Bihar Elections 2025: NDA की ऐतिहासिक जीत! रमन सिंह बोले- छत्तीसगढ़ को भी इससे सीखना चाहिए…

Bihar Elections 2025: बिहार चुनाव 2025 में एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर रमन सिंह का बड़ा बयान- कहा, भ्रष्टाचार को जनता ने नकारा और मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 14, 2025

Bihar Elections 2025: बिहार चुनाव 2025 में एनडीए की भारी जीत पर विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा, “चुनाव परिणाम अपने अंतिम चरण में है। यह एक ऐतिहासिक जीत है, ऐसा शक्तिशाली चुनाव परिणाम शायद भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। बिहार से संदेश यह है कि चाहे कितना भी भ्रष्टाचार हो, बिहार के लोगों ने लालू और उनके परिवार को उनके काम के लिए सबक सिखाया।

छत्तीसगढ़ के लोगों को भी इससे सीखना चाहिए कि भ्रष्टाचार में लिप्त होने के बाद, कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी प्रमुख क्यों न हो, अंततः उसे अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है। देश के नागरिक केवल एक व्यक्ति पर भरोसा करते हैं, और वह कोई और नहीं बल्कि पीएम मोदी हैं।

