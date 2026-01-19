Bulldozer action: रायपुर जोन-8 में बड़ी कार्रवाई, वेदांता वाटिका में चला बुलडोजर, देखें Video

Bulldozer action: छत्तीसगढ़ में इन दिनों प्रशासन अवैध कब्जों और गैरकानूनी निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए हैं। प्रदेश भर में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों को हटाने की लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज नगर निगम रायपुर ने जोन-8 क्षेत्र में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई को अंजाम दिया।

जोन-8 अंतर्गत वेदांता वाटिका में नगर निगम की टीम ने बुलडोजर से कार्रवाई की। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में निगम अमला, अधिकारी और पुलिस बल तैनात रहे। बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होते ही इलाके में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था से निपटने के लिए पुलिस बल मौजूद रहा और कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में रही।