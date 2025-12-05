5 दिसंबर 2025,

Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत

सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने लिया महत्वपूर्ण फैसला। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कैबिनेट की बैठक के बाद दी जानकारी...

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Dec 05, 2025

Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में रायपुर में 3 दिसंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट के फैसले के अनुसार छत्तीसगढ़ के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) 1 दिसंबर 2025 से लागू है। इसके तहत घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 100 यूनिट से बढ़ाकर अब 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। यह लाभ 400 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने रायपुर में बताया कि राज्य में 200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट तक, बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा, इससे 6 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे, ताकि इस अवधि में वे अपने घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित करा सके। उपमुख्यमंत्री साव ने कहा कि मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान से प्रदेश के 42 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे, वहीं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का लाभ प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को मिलेगा।

यह भी पढ़ें : जमीन खरीद-बिक्री की नई गाइडलाइन पर पुनर्विचार की जरूरत

