रायपुर

Cabinet Decision: कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2026-27 को दी मंजूरी

Raipur: सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में रायपुर में कैबिनेट की बैठक हुई। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कैबिनेट मीटिंग में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी...

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Jan 21, 2026

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 21 जनवरी को राजधानी रायपुर (Raipur) में सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय (Cabinet Decision) लिए गए। कैबिनेट मीटिंग के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री साव ने बताया कि कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ आबकारी नीति (Chhattisgarh Excise Policy) 2026-27 को मंज़ूरी दी है। साथ ही आबकारी विभाग को इसके लागू करने से जुड़े सभी ज़रूरी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया गया है।

Published on:

21 Jan 2026 09:19 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Cabinet Decision: कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2026-27 को दी मंजूरी

