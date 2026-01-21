Cabinet Decision: कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2026-27 को दी मंजूरी

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 21 जनवरी को राजधानी रायपुर (Raipur) में सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय (Cabinet Decision) लिए गए। कैबिनेट मीटिंग के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री साव ने बताया कि कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ आबकारी नीति (Chhattisgarh Excise Policy) 2026-27 को मंज़ूरी दी है। साथ ही आबकारी विभाग को इसके लागू करने से जुड़े सभी ज़रूरी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया गया है।

