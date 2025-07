Raipur News: नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सीए स्टूडेंट में डिप्टी सीएम शर्मा बोले- मेहनत का कोई तोड़ नहीं

Raipur News : इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (The Institute of Chartered Accountants of India) की रायपुर शाखा एवं सिकासा रायपुर, भिलाई, बिलासपुर और रायगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय राष्ट्रीय सीए छात्र सम्मेलन ‘समर्थ’ की शुरुआत रायपुर के पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में हुई। आयोजन में देशभर से 2000 से अधिक सीए छात्र-छात्राएं शामिल हुए। समर्थ (SAMARTH) में उन्हें नेतृत्व, फिनटेक, टेक्नोलॉजी और व्यावहारिक ज्ञान से जुड़े विषयों पर विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन दिया। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम व गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता है। सफलता संसाधनों से नहीं, परिश्रम और अनुशासन से मिलती है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में फिनटेक सिटी (Fintech City) की स्थापना का आश्वासन भी दिया। आईसीएआई (ICAI) रायपुर के अध्यक्ष सीए विकास गोलछा ने कहा कि संस्था विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में युवाओं को तैयार कर रही है। वहीं सिकासा अध्यक्ष सीए ऋषिकेश यादव ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य छात्रों को नेतृत्व क्षमता, तकनीकी दक्षता और नैतिक मूल्यों से समर्थ बनाना है। दूसरे दिन 15 जून को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर छात्रों को संबोधित करेंगे।

