CG Ganesh Pandal 2025: रायपुर गणेश उत्सव, शिव महिमा थीम पर सजा भव्य पंडाल.. VIDEO

CG Ganesh Pandal 2025: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गणेश उत्सव का रंग आज कुछ और ही है। गुढ़ियारी पड़ाव पर बना भव्य पंडाल इस बार श्रद्धालुओं के लिए अद्भुत और दिव्य अनुभव लेकर आया है। 2025 का गणेश उत्सव इस बार समर्पित है भगवान शिव की महिमा को।

यहाँ तैयार किया गया है एक विशाल 12 हज़ार वर्ग फीट का पंडाल, जो “शिव महिमाम” थीम पर आधारित है। इस पंडाल की भव्यता को देखकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ भगवान शिव की विविध लीलाओं का जीवंत प्रदर्शन किया गया है।