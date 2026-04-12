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CG Movie Song : नैना रे नैना…सॉन्ग पर सिंगर अनुराग और एक्टर आयुष की रील्स वायरल
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CG Movie Song : नैना रे नैना…सॉन्ग पर सिंगर अनुराग और एक्टर आयुष की रील्स वायरल

छत्तीसगढ़ी फिल्म मोला लव होगे के रोमांटिक सॉन्ग को आवाज दी है छॉलीवुड के स्टार सिंगर्स अनुराग शर्मा और दीक्षा धनगर ने...

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रायपुर

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Anupam Rajiv Rajvaidya

Apr 12, 2026

CG Movie Song: छत्तीसगढ़ी फिल्म मोला लव होगे के रोमांटिक सॉन्ग नैना रे नैना… पर रील्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अनुमोद फिल्म्स के बैनर तले निर्मित फिल्म मोला लव होगे (Mola Love Hoge) के गाने नैना रे नैना को छॉलीवुड के स्टार सिंगर्स अनुराग शर्मा और दीक्षा धनगर ने अपनी मधुर आवाज में गाया है। नैना रे नैना (Naina Re Naina) सॉन्ग पर छत्तीसगढ़ी फिल्मों के एक्टर आयुष राजवैद्य, छत्तीसगढ़ के जाने-माने गायक अनुराग शर्मा सहित अन्य लोगों ने रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है।

यह भी पढ़ें : ऑल इंडिया हैल्थ साइंसेज वाइस चांसलर्स मीट-2026 में शामिल हुए सीएम साय

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Published on:

12 Apr 2026 02:44 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / CG Movie Song : नैना रे नैना…सॉन्ग पर सिंगर अनुराग और एक्टर आयुष की रील्स वायरल

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