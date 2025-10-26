Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG Naxal News: सीएम साय ने कहा- पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह का संकल्प जरूर होगा पूरा

Chhattisgarh के कांकेर जिले में 21 नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने पर सीएम विष्णुदेव साय ने खुशी व्यक्त की...

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Oct 26, 2025

CG Naxal News: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में रविवार को 21 नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने पर रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने ठाना है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उनका संकल्प जरूर पूरा होगा। सीएम साय ने नक्सलियों द्वारा हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण किए जाने पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में चल रही आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 तथा नियदनेल्लानार योजना से प्रभावित होकर नक्सली (Naxali) हथियार डाल रहे हैं।

Published on:

26 Oct 2025 09:47 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / CG Naxal News: सीएम साय ने कहा- पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह का संकल्प जरूर होगा पूरा

